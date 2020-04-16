Разработана уникальная технология 3D-печати любых предметов из стекла

3D-печать стеклянных предметов до сих пор остается одной из самых сложных. Ученые швейцарского исследовательского центра ETH Zurich Research разработали технологию, которая способна решить эти проблемы.

В настоящее времени существуют способы 3D-печати объектов из стекла – экструдирование расплавленного стекла и спекание керамического порошка с помощью лазерного нагрева. Однако в первом случае приходится иметь с дело с высокими температурами, что требует термостойкого оборудования, а вторая технология не в состоянии обеспечить печать сложных объектов.

Швейцарские ученые предлагают использовать светочувствительную смолу, состоящую из смеси жидкого пластика и органических молекул, к которым в свою очередь присоединены кремнийсодержащие молекулы.

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Смола подвергается воздействию ультрафиолетового излучения в ходе процесса, известного, как оцифрованная обработка светом. При попадании света на смолу пластиковые мономеры сшиваются, формируя твердый полимер с лабиринтоподобной внутренней структурой, причем пространство внутри лабиринта заполняется керамическими молекулами.

Полученный трехмерный объект затем подвергается обжигу при температуре 600 °С, в результате полимер сгорает, а керамика остается. При повторном обжиге уже при температуре около 1000 °С керамика уплотняется, превращаясь в прозрачное пористое стекло. В ходе преобразования в стекло объект уменьшается в объеме, что необходимо учитывать при проектировании.

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Технология позволяет настраивать размер пор путем изменения интенсивности УФ-излучения. Также можно изменить и другие характеристики объекта за счет подмешивания в смолу солей борной кислоты и фосфатов. Технологией уже заинтересовались производители стеклянной посуды.

источник: ethz