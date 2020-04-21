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Разработана технология нанесения тонкопленочных солнечных элементов на стальные листы

21.04.2020
Разработана технология нанесения тонкопленочных солнечных элементов на стальные листы

Xunlight — название компании, которая разработала технологию нанесения аморфных тонкопленочных солнечных элементов на стальные листы, получив таким образом гибкие солнечные панели.

Это изобретение значительно расширяет сферу применения солнечных элементов. Вспомните тот факт, что привычные солнечные панели жесткие, хрупкие и тяжелые, и их применение всегда ограничивалось плоскими статичными поверхностями.

Разработана технология нанесения тонкопленочных солнечных элементов на стальные листы

Новый материал должен быть дешевле обычных батарей, поскольку толщина аморфного слоя в 100 раз тоньше привычного кристалического: 1 микрометр против 150-200 микрометров кристалического элемента. Да, эффективность гибкого элемента будет ниже, она составит около 8%, в то время как монолитные кристалические элементы могут иметь эффективность более 20%.

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Но огромный плюс гибких элементов именно в том и заключается, что они найдут свое применение именно в тех местах, где использование жестких панелей невозможно или затруднено: на крышах домов со сложным профилем, на автомобилях, в мобильных установках, ведь новую батарею можно свернуть в рулон и развернуть при необходимости, даже на обычных фонарных столбах.

источник: solarreviews

 

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