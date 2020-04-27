Ради новой штаб-квартиры Amazon перестраивает под себя весь город

Amazon потратит $2,5 млрд на превращение Арлингтона в свою новую штаб-квартиру с упором на экологию. Городскому округу обещают десятки тысяч рабочих мест, современные общественные пространства, широкие улицы и сотни мест для парковки велосипедов.

Скромный городской круг, главный актив которого — хорошие транспортные развязки — должен полностью преобразиться. Масштабные работы стоимостью $2,5 млрд развернутся на трех площадках, а главный акцент авторы плана делают на экологичность преобразований.

По-соседству с двумя 22-этажными небоскребами HQ2 раскинется огромный общественный парк и фермерский рынок, на крышах зданий разобьют сады, в городе появятся более 600 паркомест для велосипедов, которые станут чуть ли не основным средством транспорта. Для удобства велосипедистов у входов в офисы Amazon оборудуют раздевалки и души.

По расчетам Amazon, компания создаст в Арлингтоне около 25 000 рабочих мест в ближайшее десятилетие. В Сиэтле, где компания Джеффа Безоса базируется сейчас, компания привлекла около 5000 сотрудников и, по собственным расчетам, способствовала созданию около 50 000 новых рабочих мест.

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Как отмечает BI, проект в Арлингтоне значительно разросся по сравнению с изначальным планом. Ранее Amazon планировала разбить HQ2 между Вирджинией и Нью-Йорком, но натолкнулась на активное противодействие нью-йоркских политиков и в итоге отказалась от строительства в мегаполисе.

Оба офисных здания будут соответствовать «Золотому» уровню экологической сертификации LEED.

Из Вашингтона в Арлингтон добраться можно будет за полчаса. К услугам сотрудников — станция скоростной электрички компании Virginia Railway Express, две станции метро и автобусы.

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Сила преобразований, которые несет с собой Amazon, столь велика, что критики обвиняют главного онлайн-ритейлера в мире в создании обреченных моногородов. Проект в Арлингтоне, очевидно, призван опровергнуть это мнение.