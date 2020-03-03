Прозрачная древесина заменит стекло

Раньше делать древесину прозрачной можно было лишь маленькими кусочками — например, для опытов. Исследователи из Китая усовершенствовали и масштабировали технологию.

Еще в конце прошлого века ботаники научились делать древесину прозрачной. Однако при варке в отбеливающих растворах речь идет о маленьких кусочках. В Китае решили усовершенствовать технологию, сделав ее коммерчески успешной и намного более экологичной.

Вместо того, чтобы варить древесину в отбеливателе, ученые пропарили ее перекисью водорода, а затем залили прозрачной смолой. Это, как подчеркивают авторы, эффективнее разрушает волокна лигнина, которые делают дерево непрозрачным. Кроме того, пропаривание вместо варки лучше сохраняет клеточную структуру материала, что делает конечный продукт более прочным.

НЕВЕРОЯТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО

На выходе у исследователей получились панели из прозрачной древесины, более крупные, толстые и прозрачные, чем когда-либо.

Теперь команде предстоит протестировать механические свойства материала в реальных условиях и проверить масштабируемость технологии. В случае успеха прозрачная древесина сможет заменить стекло во многих сферах.