Прототип гибкого био-крыла бабочки заменит тяжелые аккумуляторы для электромобилей (видео)

Одна из проблем при разработке мини электромобилей (MAV) заключается в том, что их аккумулятор достаточно большой, чтобы обеспечить дальность пробега. Ученые разработали альтернативу тяжелым аккумуляторам в виде гибкого био-крыла бабочки на солнечной энергии.

Созданное командой китайских университетов Чанчжоу и Цзянсу, «гибкое крыло с био-бабочкой» (FBBW) состоит из тонкого полимерного листа, покрытого сверху нанокристаллической металлической пленкой. Прототип устройства расположен горизонтально, один конец закреплен на неподвижной опоре, а другой свободно перемещается.

Когда солнечный свет попадает на FBBW, температура его двух материалов увеличивается, заставляя их расширяться. Поскольку основной полимер FEP (фторированный этилен-пропилен) расширяется больше, чем металлическая пленка сверху, крыло реагирует на это изгибанием внутрь и вверх.

Как только он закрутился полностью, изогнутая верхняя часть затеняет остальную часть FBBW, позволяя ему остыть и, таким образом, выровнятся обратно. Таким образом, устройство быстро и многократно скручивается вверх и вниз, создавая колебательное движение, которое быстрее, чем у настоящих крыльев бабочки.

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Для демонстрации этой системы исследователи создали легкую моторную лодку которая двигается по воде, взмахивая парусом, и устройство, которое генерировало электричество при взмахе крыла. И хотя до сих пор не было создано ни одного летающего мини-робота с FBBW, это действительно одно из возможных будущих применений этой технологии.

источник: acs