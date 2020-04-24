Protean представил универсальные колеса-моторы которые ездят во все стороны (видео)

Беспилотные автомобили будущего смогут маневрировать на узких улицах городов с непревзойденным изяществом, если будет реализована разработка Protean: ходовая система, объединяющая колесо, мотор, подвеску и модуль управления.

Впервые британская компания Protean заявила о себе в 2013, когда начала предлагать мощные мотор-колеса для беспилотных автомобилей. Однако, несмотря на их преимущества, они казались слишком тяжелыми и добавляли массу туда, куда не следовало — ниже подвески. Кроме того, грязь и камни на дороге могли вывести их из строя.

Нынешнее предложение компании предназначено для разработчиков автономных пассажирских микроавтобусов или шаттлов, которым приоритетнее маневренность и вместимость, а не вес или высокая скорость. И нужно признать, что в плане маневренности компания достигла абсолютной свободы.

Protean360+ — это самодостаточная трансмиссия, подвеска и рулевой модуль для автономного электромобиля? которые упакованы в инновационное колесо. В каждом из них есть мотор, обод и шина, а также миниатюрная система подвески на двойных поперечных рычагах с амортизатором в рулевой сошке, которая вращает весь модуль на 360 градусов или пневматически поднимает и опускает шасси.

Если установить по одному такому модулю в каждом углу шасси с аккумуляторами, то получится просторный автобус с электронным управлением, способный двигаться не только взад и вперед, но и вправо-влево, встраиваться в узкое парковочное место и разворачиваться на месте. Останавливаясь, чтобы выпустить пассажиров, он может опускаться до уровня тротуара, на радость пожилым и обладателям сумок на колесах.

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На представленных компанией схемах каждый модуль оснащен мотором на 80 кВт (107 л. с.) и 1250 Н*м крутящего момента на колесо, что в сумме дает 320 кВт и 5000 Н*м — вполне достаточно для одного микроавтобуса. Впрочем, в серийном варианте мотор может стать более скромным и дешевым.