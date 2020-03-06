Проект Венера, Жака Фреско — новый дизайн городов и общества (видео)

Бедность, преступность и бездомные являются проблемой для всего мира. Итальянский футуролог Жак Фреско и архитектор Роксанна Медоуз основали свой «Проект Венера» (The Venus Project) не только для решения этих проблем, но и для того, чтобы перепроектировать города с целью сделать их лучше современных.

В их проектах городов с круговой конфигурацией наука и технологии будут служить тому, чтобы создать лучшее общество с меньшим воздействием на окружающую среду.

Идеологи проекта считают, что современная монетарная система негуманна и ведёт к дисфункциональному поведению. Согласно одному из интервью Медоуз, они защищают экономику, основанную на равноправном распределении ресурсов среди всех людей, без денег и кредита.

Ресурсы и продукты должны быть доступны всем людям бесплатно, подобно книгам в библиотеке.

Несмотря на то, что Venus Project предлагает новый дизайн городов, модернизация архитектуры не является его единственной целью. Концепция проекта, по мнению Фреско, это не просто устройство футуристичных поселений, это новый дизайн общества.

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Инновационные строительные технологии должны быть нацелены на сохранение ресурсов и поддержание высокого уровня жизни так, чтобы всё население имело доступ к достойному жилью, продуктам питания, чистой воде и всем техническим достижениям цивилизации. Архитектура, как и другие отрасли науки, не должна быть изолирована от социального направления.

Одна из главных идей «Проекта Венера» – уйти от политики. Политические деятели редко бывают специалистами по изменению климата или чистой энергии. Вместо этого они хорошо умеют сохранять текущее положение дел и отстаивать интересы богатых.

Правительство должно работать над созданием равного доступа к вещам первой необходимости и сокращением различных дефицитов, считает Фреско. Нужно произвести основанный на непредвзятой научной основе подсчёт ресурсов, чтобы не допускать дисбалансов.

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В «Проекте Венера» безопасные, энергоэффективные города будут населять образованные люди, взаимодействующие с киберсистемами, которые непрерывно мониторят все аспекты жизни общества и предоставляют информацию в реальном времени.

Первая фаза проекта уже реализована – во Флориде на территории 8,5 гектара построен исследовательский центр. Сейчас Venus Project на второй фазе – идет распространение идей посредством документальных фильмов, книг, проведение форумов и других способов общения с самыми разными людьми. Затем запланировано строительство экспериментального города.