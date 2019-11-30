Пробковое покрытие. Применение и характеристики.

Пробковое покрытие пока нельзя назвать самым популярным вариантом для отделки стен, потолка и пола. У него есть плюсы и минусы, покрытие вызывает ряд вопросов. Ответим на наиболее распространённые из них.

Из чего создают пробковое покрытие?

Исключительно из такого экологически чистого материала, как кора пробкового дуба. Кора молодых деревьев используется с целью создания пробки для напыления. О таком варианте отделки портал Rmnt.ru подробно писал. Кора деревьев возрастом от 80 лет идёт на создание декоративных покрытий для стен, пола и потолка. От возраста и качества пробки будет зависеть стоимость материала.

Каковы основные преимущества пробкового покрытия?

Помимо экологической чистоты, к плюсам использования пробкового покрытия относятся отличные звукоизоляционные качества, гипоаллергенность, способность отталкивать пыль, защита от появления конденсата и плесени, теплоизоляционные свойства.

Есть ли минусы у пробкового покрытия?

Конечно, как и у любого отделочного материала. Главный недостаток — невысокая механическая прочность. Такую отделку можно повредить тяжёлыми и острыми предметами. Кроме того, если речь идёт об агломерате, то есть панелях, созданных из дешёвой пробковой крошки путём прессования, то в составе будут клеи, винил, лак. Так что возникает вопрос — остался ли материал экологически чистым, безопасны ли добавки? Кроме того, цена натуральной пробки достаточно высока.

Какие виды покрытий создаются из пробки?

Для стен можно купить пробковые обои, из крошки. Стоят порядка 1,3 тысячи рублей за рулон длиной 8 метров. Кроме того, есть панели для стен и потолка толщиной 3 миллиметра разного размера — от 300х300 до 450х450 миллиметров. Для пола выпускаются клеевые и замковые панели. Первые приклеиваются к основе, вторые собираются по системе шип-паз, как обычные доски ламината.

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Что же лучше выбрать для пола — клеевое или замковое покрытие?

Здесь нужно понимать разницу в эксплуатационных свойствах этих вариантов, а также особенностях укладки. Клеевые панели приклеиваются непосредственно к полу, к бетонной стяжке или другой основе, которая должна быть идеально ровной. Плавающие, замковые — как ламинат, путём соединения и фиксации в пазовых прорезях. Клеевые панели затем покрываются лаком. Это герметизирует стыки и покрытие можно использовать во влажных помещениях.

Замковый пробковый пол подходит только для спален, детских и гостиных, где нет риска попадания влаги.

Где используется техническая пробка?

Она выпускается в виде рулонов или панелей. Это куда более дешёвый вариант, но в качестве финишной отделки он не применяется. Техническую пробку используют в качестве звуко- и теплоизоляции перекрытий, стен, на мансардах. Кроме того, из технической пробки делают качественную подложку под паркетную доску и ламинат.

Долго ли служит пробковый пол?

Всё зависит от того, насколько активно вы его будете эксплуатировать, а также наличия защиты. Если на кухне или в прихожей, как комнатах с высокой проходимостью, покрыть пробку несколькими слоями лака, вы продлите срок службы пола как минимум до 20 лет. В спальнях и детских пробку зачастую обрабатывают маслом или воском. Наиболее дорогая защита — поливинил.

Слышал, что на пробковом полу остаются следы от мебели, как избежать такой проблемы?

Всё просто — приклейте снизу на ножки стола, стульев, кресла, дивана и шкафа кусочки мягкого фетра или войлока. Резину не используйте! Она будет оставлять на полу пятна!

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Как ухаживать за пробковым полом?

Пылесосить, как обычно. Мыть, в том числе с моющими средствами, только не абразивными. Не допускать скопления большого количества воды, использовать во время уборки полувлажную тряпку или швабру. Незначительные повреждения можно замаскировать, нанеся дополнительный слой лака. Вообще, защитный слой вам в любом случае придётся периодически обновлять.