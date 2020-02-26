Применение клеев и герметиков при строительстве, что нужно учитывать при выборе

Современное строительство в обязательном порядке для монтажа, уплотнения и изоляции требует использования различных клеевых составов и герметиков.

Область применения клеев и герметиков при строительстве очень обширна, и с годами она растет. Помимо облицовочных и других отделочных работ, где клея используют уже довольно давно, их применяют также при выполнении кладки различных блоков, устройства систем скрепленной теплоизоляции, монтажа деталей конструкции зданий и транспортных объектов, заделки стекол и т. д. Герметики используют для уплотнения соединений конструктивных элементов при строительстве и заполнения трещин, щелей при ремонте зданий. Важность данных составов подчеркивает наличие термина «герметизация».

Производители выпускают как универсальные, так и специальные клеи и герметики, предназначенные для выполнения конкретных видов работ. В оценке действенности универсальных составов специалисты расходятся во мнениях. Одни уверены, что универсальность сказывается на качестве, и такой клей не может быть хорошим; другие утверждают, что качественный универсальный клей надежно соединит детали и элементы, но будет иметь определенные ограничения в применении по показателям температуры и влажности.

В то же время эти параметры нужно учитывать при выборе любого состава, обращая внимание на рекомендации производителей, которые зачастую публикуют таблицы соответствия клеев материалам и условиям эксплуатации. Кроме того, сфера применения чаще всего написана и на упаковке товара. От правильного выбора клея или герметика очень зависят результаты работы: каждый состав нужно применять для соответствующих целей и в подходящих условиях эксплуатации.

Склеим надолго

Предложение клеев обширно и разнообразно. Они обеспечивают склеивание благодаря надежной адгезии, то есть сцеплению между прослойкой клея и материалами соединяемых поверхностей. Также хорошие составы обладают механической прочностью и минимальной усадкой при твердении, не должны содержать токсичные вещества.

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Существенное влияние на качества материалов оказывают составляющие компоненты и основа клеев. Так, клеи на водной основе считаются самыми экологически чистыми, правда, расплатой за это является сравнительно долгое схватывание, в течение срока полного испарения воды. Клеи на растворителе испаряются намного быстрее, но пары, выделяемые при этом, вредны для здоровья человека. Но после отвердения вредные испарения прекращаются, и материалы становятся безвредными для человека. Эпоксидные или полиэфирные клеи-компаунды твердеют в результате химической реакции. Выпускают жидкие (в виде эмульсий и суспензий) и твердые клеи (пленки, порошки, гранулы).

Наиболее обширно представлены клеевые материалы для облицовочных работ внутри и снаружи зданий. Выпускают как стандартные составы, так и специальные, например, для природного камня, выполнения работ по деформируемым основаниям, для территорий с переменной температурной нагрузкой (эксплуатируемые кровли, подогреваемые полы) и др. Есть также химически стойкие клеевые композиции для использования в агрессивной среде (на различных заводах, в бассейнах, на автомобильных мойках и т. д.).

Существенно меньше выбор клеев для наружных работ. В основном они представлены смесями для скрепления теплоизоляции. При этом часть производителей выпускают составы, которые можно применять как для приклеивания плит из пенопласта или минеральной ваты, так и для укладки облицовочной плитки. Реализуют такие смеси, как правило, в составе систем фасадной теплоизоляции.

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Разнообразие ассортимента клеев для напольных покрытий в полной мере соответствует широкому выбору самих материалов, есть специальные клеевые составы для паркета, линолеума, ламината, ковролина, спортивных покрытий и т. д. Крупные производители клеев отслеживают появление на рынке новых типов и вариантов напольных материалов, и для тех из них, которые начинают пользоваться популярностью, разрабатывают клея. По этой же причине появилась целая группа клеев для приклеивания гипсокартона. И хотя в основном ГКЛ крепят каркасным методом, все же до трети работ производят при помощи клея. Есть также клеи для отделочных материалов, например, обоев, потолочных панелей и т. д.

Наконец, немалым спросом пользуются «жидкие гвозди», то есть монтажные клеи, обладающие высокой прочностью, термо- и влагостойкостью, а также быстрым схватыванием. Выпускают «жидкие гвозди» для внутренних, наружных работ, универсальные материалы и составы специального назначения (для ванн и душевых комнат, оконных рам и т. д.).

Надежно и герметично

Композиции на основе полимеров, которые обеспечивают непроницаемость соединений различных материалов, называют герметиками. Разделяют их по нескольким позициям. Так, однокомпонентные составы готовы к использованию, двухкомпонентные (и более) перед применением необходимо точно и тщательно смешать. Есть бытовые и профессиональные материалы, последние продают в больших тубах, и для применения их нужно использовать так называемый «пистолет».

Также герметики разделяют на несколько типов в зависимости от типа основы для производства. Так, акриловые герметики используют для герметизации швов и стыков оконных блоков, заполнения трещин в штукатурке, кирпичной кладке и гипсокартоне. Силиконовые составы предназначены для герметизации оконных и дверных швов с повышенными деформациями (на балконах, террасах, стенах), а также для фиксации зеркал. Есть еще санитарные силиконовые герметики для применения в ванных комнатах, душевых кабинах, кухнях.

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Кроме того, силиконовые герметики используют в качестве изоляторов при монтаже дверных проемов, металлических конструкций и т. д., поскольку они обладают хорошей адгезией к бетону, металлу, дереву, стеклу, пластмассам. Полиуретановые герметики подойдут для склеивания дерева, металла, камня, пластмассы, керамики. Они защищают поверхности от коррозии и, в отличие от силиконовых, их можно красить.

Полиуретановые монтажные пены многие тоже относят к герметикам, хотя по своей сути они герметиками не являются, и предназначены для заполнения пустот между конструкционными элементами. Основное отличие их от герметиков в том, что слой пены при высыхании существенно увеличивается в объеме.