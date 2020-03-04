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Прибор Buoy предотвратит затопление в доме и контролирует расход воды

04.03.2020
Прибор Buoy контролирует расход воды и предотвратит затопление в доме

Устройство для «умного» дома Buoy помогает контролировать, сколько воды вы тратите ежедневно, а также мгновенно сигнализирует о прорывах труб, позволяя своевременно перекрыть водоснабжение.

Прибор, по форме напоминающий буёк, крепят к водопроводным трубам. Информация о расходе воды отдельно по каждому источнику (ванна, кухонная мойка, стиральная машина и т. д.) выводится на компьютер с помощью специального приложения. А если трубу прорвало, устройство высылает уведомление хозяевам на смартфон.

Прибор Buoy контролирует расход воды и предотвратит затопление в доме

Buoy — не первое изобретение для «умного» дома, которое позволяет контролировать расход воды. Но другие девайсы не могут автоматически распознавать, сколько воды ушло на ванну, а сколько просто накапало из крана.

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Устройство подойдет для любого частного дома и для тех многоквартирных домов, где вода подается отдельно в каждую квартиру.

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