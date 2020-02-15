При помощи 3D-принтера напечатали пористый кирпич с функцией кондиционера

Этот необычный кирпич, «напечатанный» на 3D-принтере, даже отдалённо ничем не напоминает кондиционер. Кондиционером он становится, благодаря своей пористой структуре. Он прекрасно впитывает воду, которая затем в процессе испарения охлаждает кирпич, от которого, в свою очередь, охлаждается окружающее пространство.

На самом деле, эффект пассивного охлаждения, о котором идёт речь, известен не одну тысячу лет. Как-то в результате раскопок археологами были найдены терракотовые горшки с двойными стенками, куда засыпался песок, который затем смачивался. Влага потом испарялась через пористые стенки сосуда, и его содержимое таким образом охлаждалось.

Однако 3D-кирпичи подойдут далеко не везде. К примеру, во Флориде, где и так влажность в летние месяцы «зашкаливает», они только усугубят ситуацию. Их «стихия» — сухой климат с влажностью от 10 до 30 % при температуре + 20 градусов С. Не желательно также использовать кирпич-кондиционер при возведении наружных стен.

АЭРОКИРПИЧ — САМЫЙ ЭНЕГОФФЕКТИВНЫЙ КИРПИЧ В МИРЕ

Зато внутренние стены, сложенные из уникального кирпича, при определённом направлении воздушного потока, обеспечат прохладу в помещении даже в жаркий день.