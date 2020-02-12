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Представлен мотоцикл BMW R1100S от миланских дизайнеров ручной работы (фото)

12.02.2020
Представлен мотоцикл BMW R1100S от миланских дизайнеров ручной работы

«Проект BMW R1100S», созданный в рамках сотрудничества миланских компаний Radikal Chopper и Officine Mermaid, представляет собой привлекательное сочетание металлических деталей ручной работы, которые выглядят так, как будто они вообще не должны совмещаться.

Представлен мотоцикл BMW R1100S от миланских дизайнеров ручной работы

Возьмите эти изящные детали, объемные и прямые, отраженные задней частью рамы. Их соединяет элегантная паутина из струящейся шпалеры, похожая на инопланетный скелет, словно блестящая гладкая кожа отслаивается хвостовой части.

Представлен мотоцикл BMW R1100S от миланских дизайнеров ручной работы

Колеса с острыми спицами, как у бритвы, и сегментированные титановые швы. И единственная фара с глазом робота. Или крышки цилиндров стимпанка с их медными бликами. И в центре всего этого большая часть этого большого боксера, напоминающая авиационные двигатели прошлого.

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Это не должно работать. Не похоже, что имеет на это право. Это должна быть какофания несовпадающих идей. Но это работает, и это красиво, пропорционально и зло во всех отношениях. Вы хотели бы ездить на нем — дорогой бог, нет — но как произведение автомобильного искусства это триумф.

источник: newatlas

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