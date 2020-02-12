Представлен мотоцикл BMW R1100S от миланских дизайнеров ручной работы (фото)

«Проект BMW R1100S», созданный в рамках сотрудничества миланских компаний Radikal Chopper и Officine Mermaid, представляет собой привлекательное сочетание металлических деталей ручной работы, которые выглядят так, как будто они вообще не должны совмещаться.

Возьмите эти изящные детали, объемные и прямые, отраженные задней частью рамы. Их соединяет элегантная паутина из струящейся шпалеры, похожая на инопланетный скелет, словно блестящая гладкая кожа отслаивается хвостовой части.

Колеса с острыми спицами, как у бритвы, и сегментированные титановые швы. И единственная фара с глазом робота. Или крышки цилиндров стимпанка с их медными бликами. И в центре всего этого большая часть этого большого боксера, напоминающая авиационные двигатели прошлого.

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Это не должно работать. Не похоже, что имеет на это право. Это должна быть какофания несовпадающих идей. Но это работает, и это красиво, пропорционально и зло во всех отношениях. Вы хотели бы ездить на нем — дорогой бог, нет — но как произведение автомобильного искусства это триумф.

источник: newatlas