Предприниматель Дмитрий Лаврентьев создал новацию — автоматический смыватель для унитазов с кнопкой!

Дмитрий владелец компьютерной фирмоы, но технический склад ума не давал покоя, а тут еще возникла проблема с тем, что дети хронически забывают смывать за собой воду в унитазе.

Системы для автоспуска воды на рынке есть, но они либо дороги, либо сложны в обслуживании.

Дмитрий придумал устройство, которое крепится парой движений, цепляясь за ободок кнопки. Внутри — толкатель, датчики освещенности и движения. Уловив чье-то присутствие или включение света, прибор приходит в боевую готовность и, когда объект покидает зону сенсора или выключается свет, система давит на смывающий механизм.

Возможность смыть самому тоже осталась — клавиша сверху запускает толкатель. Питается все от аккумулятора, который заряжается через microUSB. Стоимость устройства — от $30.

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Заказы, как говорит Дмитрий, уже идут не только из России, но из-за рубежа — люди покупают такое для своих детей, пожилых родственников, и даже для кошек, приученных к унитазу. Так же предлагается отдельный датчик, настроенный на обнаружение животного.