Главная НовостиТехнологии Предприниматель Дмитрий Лаврентьев создал новацию — автоматический смыватель для унитазов с кнопкой!

Предприниматель Дмитрий Лаврентьев создал новацию — автоматический смыватель для унитазов с кнопкой!

23.03.2020
Автоматический смыватель для унитазов с кнопкой

Дмитрий владелец компьютерной фирмоы, но технический склад ума не давал покоя, а тут еще возникла проблема с тем, что дети хронически забывают смывать за собой воду в унитазе.

Системы для автоспуска воды на рынке есть, но они либо дороги, либо сложны в обслуживании.

Автоматический смыватель для унитазов с кнопкой

Дмитрий придумал устройство, которое крепится парой движений, цепляясь за ободок кнопки. Внутри — толкатель, датчики освещенности и движения. Уловив чье-то присутствие или включение света, прибор приходит в боевую готовность и, когда объект покидает зону сенсора или выключается свет, система давит на смывающий механизм.

Возможность смыть самому тоже осталась — клавиша сверху запускает толкатель. Питается все от аккумулятора, который заряжается через microUSB. Стоимость устройства — от $30.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ОШИБКИ ПРИ РЕМОНТЕ ВАННОЙ КОМНАТЫ И САНУЗЛА

Заказы, как говорит Дмитрий, уже идут не только из России, но из-за рубежа — люди покупают такое для своих детей, пожилых родственников, и даже для кошек, приученных к унитазу. Так же предлагается отдельный датчик, настроенный на обнаружение животного.

, , ,
Новый зонд NASA сам вырабатывает топливо для полета
Технологии

Зонд WINE сам добывает воду, превращает ее в пар и использует для работы двигателей
Насадка для крана Autowater превратит обычный смеситель в сенсорный
Технологии

Насадка для крана Autowater превратит обычный смеситель в сенсорный
Бутылка самонаполняется, извлекая воду из воздуха
Технологии

Бутылка самонаполняется, извлекая воду из воздуха
Abus разработал «умное» устройство Alarmbox для защиты от воров
Технологии

Немецкий производитель замков Abus разработал «умное» устройство Alarmbox для защиты от воров
Украинец создал гидроэлектростанцию, которая не перекрывает течение реки
Технологии

Украинец создал гидроэлектростанцию, которая не перекрывает течение реки
В погоне за комфортом. Велосипедный автоматический привод - automatic leverage drive
Технологии

В погоне за комфортом. Велосипедный автоматический привод - automatic leverage drive (видео)