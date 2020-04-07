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Правительство Японии будет предоставлять субсидии, своим гражданам, для покупки электромобилей

07.04.2020
Правительство Японии будет предоставлять субсидии для покупки электромобилей

Правительство Японии планирует предоставлять субсидии для покупки небольших электромобилей, рассчитывая, в основном, на пожилых людей.

Правительство Японии будет предоставлять субсидии для покупки электромобилей

Электрокары развивают максимальную скорость около 60 километров в час. Ими достаточно легко управлять. Большие надежды возлагаются на то, что этими электромобилями будут широко пользоваться пожилые люди.

Однако цена электромобилей представляет небольшую проблему — такой одноместный автомобиль стоит около $8 тысяч.

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Чтобы стимулировать продажи, Министерство промышленности планирует ввести субсидии в этом финансовом году.

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