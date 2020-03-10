Правительство Канады компенсирует $5000 каждому покупателю электромобиля

В ходе подготовки проекта бюджета на текущий год федеральное правительство Канады объявило о новом стимуле в размере $5000 для покупателей электромобилей стоимостью менее $45 000.

В некоторых канадских провинциях уже существуют местные инициативы по поддержке электрического транспорта, но, в отличие от США и многих стран Европы, никогда не было общенациональной программы, позволяющей снизить стоимость электромобилей.

«Чтобы побудить больше канадцев покупать транспортные средства с нулевым уровнем выбросов, в бюджете 2019 года предлагается выделить 300 миллионов долларов в течение трех лет, начиная с 2019–20 годов. Новый федеральный стимул будет распространяться на покупку стоимостью до 5000 долларов на автомобили с аккумуляторным электроприводом или водородными топливными элементами с рекомендованной розничной ценой производителя менее 45 000 долларов. Детали программы будут объявлены в ближайшее время», — говорится в заявлении правительства.

В ценовую категорию до 45 000 долларов попадают такие электромобили, как Nissan Leaf, Chevy Bolt EV, Hyundai Ioniq Electric и Smart EQ. Вместе с тем, все модели Tesla в нее не входят, поскольку базовая Model 3 стоит около 47 000 канадских долларов.

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В бюджетном документе также говорится о планах поощрять «инвестиции в отечественную автомобильную промышленность Канады, чтобы она могла стать мировым лидером в производстве транспортных средств с нулевыми выбросами». Для этой цели предлагается открыть производителям и поставщикам запчастей доступ к финансированию через общий государственный стратегический инновационный фонд. Кроме того, правительство расширит программу по созданию общенациональной сети зарядных станций для электромобилей.

По данным компании FleetCarma, за первые десять месяцев 2018 года канадцы приобрели 34 357 электрифицированных автомобилей. Эта цифра включает в себя и гибриды, которые не относятся к транспорту с нулевым уровнем выбросов, тогда как общий объем продаж автомобилей за этот период составил 1,72 миллиона единиц.

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦИОННЫМ АВТО

Федеральные льготы станут частью плана правительства по сокращению выбросов парниковых газов для достижения целей по борьбе с изменениями климата.