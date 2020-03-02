Правительство Дубая поставило задачу повысить уровень счастья населения до 90%

Жемчужина Объединенных Арабских Эмиратов — город Дубай планирует стать самым высокотехнологичным, чистым и счастливым местом для жизни. Полностью отказаться от бумажных документов и перенести правительство в блокчейн — это лишь малая часть масштабных перемен. Для того, чтобы увидеть город будущего, не нужно ждать десятилетия, цифровая трансформация Дубая происходит прямо сейчас.

Лаборатория искусственного интеллекта

Из более чем семисот городов со всего мира, участвовавших в конгрессе «Умный город», проходившей в Барселоне в этом году, именно Дубай продемонстрировал наиболее впечатляющие результаты. В рамках программы «Умный город» уже более тысячи государственных операций переведены в электронный режим. Для жителя города достаточно иметь смартфон или ноутбук. Практически вся территория города обеспечивает бесплатный выход в Интернет.

Лаборатория искусственного интеллекта (AI) Дубая стала применять технологии машинного обучения для интеграции во все государственные службы. Эта стратегия приведет к улучшению общего качества жизни, что, в свою очередь, повысит уровень счастья жителей. Таким образом, арабский город станет не только самым «умным», но и самым счастливым городом на планете — технологическим раем на земле.

Для этих целей власти города заключили сотрудничество с компанией IBM и со многими другими корпорациями в области высоких технологий. Это партнерство даст необходимые инструменты и поддержку, которая необходима городу для реализации искусственного интеллекта в различных областях.

К 2021 году в Дубае появится первый «умный» полицейский участок (SPS), где 25 процентов рабочей силы составляют робокопы. Первый робот-офицер был запущен в 2017 году для патрулирования улиц Дубая. Многоязыковой робот может выписывать штрафы, а также связываться с полицейским участком через специальный дисплей на груди.

Электронные государственные услуги

В 2021 году государственные операции в Дубае станут полностью электронными, что позволит ежегодно экономить миллиард листов бумаги. Цифровые услуги является частью программы «Smart City Dubai 2021». Это поможет чиновникам и гражданам сэкономить время, ресурсы и окружающую среду.

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Электронная система означает, что с 2021 года 100% внутренних и клиентских транзакций будут оцифровываться. Выпуск или запрос бумажных документов останется в прошлом. Правительство будет сосредоточено на внедрении всех необходимых технологий для обеспечения бесперебойных цифровых транзакций. По информации Novate.ru, инициатива безбумажного управления сэкономит 25 миллионов человеко-часов и $1,5 миллиардов в год.

Блокчейн-правительство

К 2021 году Дубай станет первым в мире городом, полностью управляемым с помощью блокчейна. Эта технология повысит безопасность личных данных граждан и уменьшит мошенничество с идентификацией. Блокчейн, используемый в качестве распределенной базы данных, может хранить данные в сети компьютеров, создавая постоянную общедоступную сеть.

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Программа Dubai Blockchain (DBS) — это амбициозный проект, включающий в себя все государственные услуги, такие как оформление виз, выдача водительских прав и зачисление учащихся в школы. В прошлом году в Дубае была запущена собственная криптовалюта emCash, которой можно оплачивать практически все городские услуги. Внедрение блокчейна будут осуществлять такие крупные компании, как IBM, Microsoft и Cisco.

Индекс счастья

Впервые правительство ставит задачу повысить уровень счастья населения и активно работает над ее осуществлением. Поскольку Дубай быстро преобразовывается помощью самых современных технологий и инноваций, этот показатель у города сейчас самый высокий во всем мире. Дубай удовлетворяет все базовые потребности как жителей, так и гостей города. Это создает ориентир для других городов, которые могли бы вдохновиться опытом арабского города.

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Дубай использует систему индексирования счастья в качестве основной социальной единицы. Во многих городских организациях и компаниях уже внедрены подобные системы, позволяя правительству отслеживать этот показатель. В ОАЭ существует пост министра счастья и благополучия, его занимает женщина — Ухуд бинт Халафан ар-Руми. Прошлогодний опрос показал, что более 85% жителей города довольны жизнью в Дубаи. В нынешнем году этот показатель планируется повысить до 90%.