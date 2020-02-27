Правильный выбор напольного покрытия для общественных помещений

Пол — это, пожалуй, та часть помещения, которая подвергается наибольшей нагрузке в процессе своего использования. В связи с этим выбирать материал для напольного покрытия нужно с особой ответственностью.

Правильный выбор напольного покрытия важен как с точки зрения технологического соответствия требованиям, продолжительной эксплуатации, так и в плане эстетического восприятия и возможности создания определенного дизайна. Потенциальному заказчику предлагается довольно большой выбор напольных покрытий. Выбор нужно вести, учитывая показатели износостойкости и прочности материалов, ведь по полу в общественном помещении, будь то гостиница, супермаркет или офисное здание, передвигается большое число людей.

Наиболее распространенным напольным материалом для нежилых помещений является коммерческий линолеум. Также часто используется ковролин и ламинат. В зависимости от типа гостиницы, линолеум и ламинат может применяться для укладки пола в коридорах и холлах. Ковролин подойдет для отделки пола в жилых номерах и коридорах. В лобби первого этажа, на лестницах, открытых террасах и в бассейнах можно использовать керамическую плитку. Наконец, в некоторых гостиницах пол в номерах создают при помощи паркета.

При соблюдении всех норм и требований качественное современное покрытие прослужит долгий период, сохраняя хороший эстетический вид.

Напольное разнообразие

Коммерческий линолеум — это классика напольных покрытий. Этот материал универсален, прост в укладке, легок в уходе. Высокая износостойкость в нем сочетается также с жаростойкость, устойчивостью к химическому воздействию. И стоит он недорого. Все это предопределило популярность материала. А разнообразие расцветок позволяет создать различный дизайн помещений.

Хорошие потребительские качества в сочетании со сравнительно невысокой ценой делают этот материал популярным для применения в офисах, банковских и медицинских учреждениях, детских садах. В не сетевых гостиницах коммерческий линолеум может применяться в качестве напольного покрытия в коридорах. Кроме того, он подойдет для укладки на полу административных и серверных помещений.

В странах Европейского союза линолеумом считается только материал, состоящий из натуральных ингредиентов, но у нас под линолеумом подразумевается также ПВХ-покрытие. Первый вариант изготавливается из смеси материалов: льняное масло, древесная мука, известковый порошок, сосновая смола и джутовая ткань. Именно такой материал может применяться в детских садах и больницах.

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Натуральный линолеум не накапливает статического электричества и относится к трудновоспламеняемым материалам. Современный ПВX-линолеум прочен и эластичен. Иногда они успешно применяются вместо наливных полов. Такие материалы могут применяться как для коммерческих, так и жилых помещений.

Ковролин — наиболее популярный напольный материал для гостиничных номеров. Его основная отличительная черта — наличие ворса. Изготавливается ковролин из шерсти, полиамида и полипропилена. Главные требования к ковровым покрытиям те же, что и в предыдущем случае — сохранение внешнего вида в течение длительного времени, износостойкость и несложный уход. Также качественное ковровое покрытие отличается высоким шумопоглощением, пожарной безопасностью, антистатичностью. Положительным моментом является и широкая цветовая гамма.

Наилучшим достоинством ковролина из шерсти является натуральность. Также такой материал отличается высокими теплоизоляционными свойствами, упругостью и эластичностью. В то же время есть и недостатки — сравнительно невысокая устойчивость к истиранию, низкая пятностойкость. В последнее время производители улучшают данные качества за счет применения грязеотталкивающих, антистатических, противомольных пропиток, комбинирования шерсти с синтетическими волокнами.

Полиамидный, или нейлоновый, ковролин отличается очень хорошей упругостью и антистатичностью. Различные способы обработки позволяют получить самые разные цветовые вариации покрытий. Другой вид синтетического ковролина — полипропиленовый. Антистатичный материал имеет также довольно неплохую пятностойкость, но не может устоять перед всевозможными маслами. Зато стоит дешевле полиамида.

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Помимо вида ворса, при выборе нужно обратить внимание на его плотность, от которой зависят износостойкость, тепло— и звукоизоляционные качества. Учтите и текстуру — ворс в форме петель обладает большей упругостью, чем разрезной. Зато разрезной легче чистить, он комфортнее на ощупь.

Ламинат, или ламинированный паркет — это синтетическая имитация под дерево, которая стоит меньше, чем паркет, быстрее и проще укладывается. Внешний вид ламинату обеспечивает бумажный слой с рисунком, имитирующим любую текстуру — дерева, натурального камня, текстиля и др. Наклеивается он на основу из древесно-волокнистой плиты. Ламинат износоустойчив, легок в уходе.

Чаще всего ламинат укладывается в жилых помещениях, но иногда его применяют и в общественных зданиях. Правда, в таком случае нужно выбирать коммерческий ламинат, специально предназначенный для высоких нагрузок. Но его сложно найти в Украине. Обращайте внимание на класс износоустойчивости — для общественных помещений он должен быть 31-33.

Недостатком ламината считается его невысокие звукоизоляционные свойства. Более того, ламинат считается звонким материалом, что особенно важно в общественных помещениях, с большой проходимостью. Приглушить звук шагов можно, используя в качестве подложки плиты «Изоплат», которые повышают как звуко-, так и теплоизоляционные характеристики напольного покрытия. Довольно популярное в качестве подосновы пробковое покрытие с этой задачей справляется хуже.

Керамическая плитка — это древний строительный материал, который широко применяется для отделки как пола, так и стен — в лобби гостиниц, холлах супермаркетов и офисных зданий, отделке санузлов и бассейнов. Плитка отличается стойкостью, прочностью, легким уходом. Есть матовые и глазированные поверхности, различные текстуры, огромное многообразие расцветок — однотонных и узорчатых. Особо стоит отметить керамический гранит, или грес, который характеризуется повышенной прочностью, морозостойкостью, износостойкостью, очень низким водопоглощением. Любая плитка препятствует распространению огня. Особо обратим внимание, что лестницы в гостиницах, облицованных керамической плиткой с текстурой или керамогранитом, выглядят эффектно, при этом решается проблема скольжения.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ УКЛАДКЕ ПАРКЕТА

Большая часть грязи в помещение попадает на подошвах обуви посетителей и работников здания, поэтому гостинице, как и любому офисному или коммерческому помещению требуется грязезащитное покрытие. Благодаря его применению можно снизить затраты на уборку помещения и предотвратить преждевременный ремонт напольного покрытия.

Для этого при входе должны быть установлены грязеулавливающие решетки, а на ступенях и площадках при входе следует уложить накладки из алюминиевых профилей с резиновыми вставками, или антискользящие самоклеющиеся ленты. Во входной группе или рядом с входными дверями в помещение стоит использовать ковровые покрытия на влагонепроницаемой, резиновой основе с жестким ворсом. Также влагонепроницаемые ковры можно уложить в местах постоянного скопления посетителей, например, возле стойки регистрации посетителей.

Правильная укладка — залог эффективности

При выборе напольного покрытия важным является ценовой фактор, но при этом определяющий момент — это не цена конкретного материала, а стоимость 1 м2 готового пола. Таким образом учитывается стоимость и напольного покрытия, и материалов для основания и укладки, и работ по устройству пола. Здесь важно правильно выбрать подрядчика для производства работ, который сможет предложить качественные работы по сходной цене.

В то же время самое важное — правильность укладки покрытия, соблюдение технологических требований, предъявляемых производителем, верность подготовки основания. По словам операторов рынка, зачастую заказчики приобретают достаточно дорогое покрытие, не понимая, что для него потребуется такие же недешевые технологии укладки. А гарантийные обязательства напрямую зависят от применяемых материалов, а также от квалификации рабочего персонала.

Достаточно распространенное желание покупателей не полностью проклеивать ковролин и таким образом экономить на клеевом составе. В то время как все производители сообщают в инструкциях к товару о требовании полного проклеивания всей поверхности подосновы коврового покрытия. Неправильно уложенный материал прослужит в разы меньший срок.

ПРАВИЛЬНАЯ УКЛАДКА ЛИНОЛЕУМА СВОИМИ РУКАМИ

Гарантия на любой вид коммерческого покрытия является ограниченной. Производитель гарантирует сохранение внешнего вида покрытия в течение гарантийного срока эксплуатации, обычно 10-20 лет, по таким характеристикам, как вытирание верхнего слоя, выгорание поверхности, сопротивление образованию пятен. Но есть важная оговорка, что покрытие должно быть уложено и эксплуатироваться в соответствии с требованиями производителя.

Для соблюдения гарантии на товар также требуется наличие представителя производителя, который отслеживает соблюдение технологии в процессе укладки и предоставляет официальное гарантийное письмо. Другой вариант — использование услуг укладчиков, сертифицированных производителем материала.