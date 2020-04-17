Правильный фундамент для частного дома, плюсы и минусы утеплённой шведской плиты

Утеплённая шведская плита (УШП) — тип фундамента, который только набирает популярность в нашей стране. Это основание всего дома, нужно всё сделать чётко и правильно, проблемы с плитой сделают дальнейшую стройку невозможной!

Что необходимо учесть при заливке УШП

Начнём с преимуществ утеплённой шведской плиты:

— Энергоэффективность. Пожалуй, самый большой плюс, водяной пол обеспечит комфортное проживание, а бетон станет отличным аккумулятором тепла. Экономия на отоплении будет заметной;

— УШП можно возводить на самых разных типах грунта, в том числе сложных для строительства;

— Готовое черновое основание для различных видов напольного покрытия — от линолеума до паркета;

— Быстрота монтажа. Несмотря на то, что технически строительство УШП — сложный процесс, бригада из четырёх человек со специальной техникой справится с фундаментом площадью 100 квадратных метров примерно за две недели.

Недостатков у УШП тоже хватает:

— Подходит только для малоэтажного строительства, максимум в два этажа. Чаще всего на утеплённой шведской плите строят каркасные дома, здания из газобетона и бруса, то есть достаточно лёгкие;

— Цоколь будет невысоким, около 30 сантиметров. Впрочем, назвать это существенным минусом нельзя. Просто в нашей стране привыкли к домам с цоколем не меньше метра в высоту, поэтому данный момент можно назвать одной из особенностей дома на УШП;

— Все коммуникации оказываются залитыми в бетон. А если что-то протечёт или сломается? Разрушать фундамент? Решить данную проблему можно с помощью обустройства технических ревизий и приямков, но это поднимет стоимость основания дома. Кроме того, можно принять предупредительные меры, такие как проверка уклонов и герметичности канализационной системы, а также опрессовка труб тёплого пола непосредственно перед заливкой бетона;

— Постройка подвала под УШП — проблема. Такие дома в подавляющем большинстве случаев обходятся без погреба. Или владельцы строят его отдельно, не под домом. Есть примеры строительства подвала под утеплённой плитой, но это снижает всю надёжность конструкции и приводит к несоразмерным финансовым затратам;

— На участке со склоном использование УШП тоже неоправданно. Придётся тщательно выравнивать всю площадку, строить опорные стены, заниматься террасированием. А это всё потери времени и денег;

АМЕРИКАНЦЫ НАУЧИЛИСЬ ПЕЧАТАТЬ БЮДЖЕТНЫЕ ДОМА ЗА 1 ДЕНЬ

Теперь перечислим, какие ошибки чаще всего допускаются при подготовке основания под УШП и заливке самой плиты:

— Отказ от геологических изысканий. Мы уже писали, чем может помочь и почему так важен данный этап подготовки к стройке частного дома;

— Отсутствие конструкторского расчёта, проекта фундамента, а ведь это необходимый процесс подготовки к строительству;

— Котлован под фундамент был вырыт, когда грунт ещё не оттаял, был промёрзшим. Например, владельцы спешили закончить стройку за лето и принялись возводить фундамент в марте, когда ещё не редкость ночные заморозки;

— Не до конца был убран плодородный слой земли, всё сделано «на глазок», котлован оказался недостаточно глубоким;

— Основание под плиту оказалось недостаточно надёжным. Огромная ошибка! Обязательно нужно использовать щебень, геотекстиль по всей поверхности основания, песчаную подушку следует утрамбовывать виброплитой, затем проливать водой, досыпать при необходимости и вновь утрамбовывать. Помните, что на этой основе будет стоять не только сама УШП, но и весь дом. Так что никакого пылеватого песка, органики, почвенно-растительного слоя — всё очень качественно, согласно технологии;

— Неправильный дренаж. Например, он оказался выше основания котлована, а ведь должен быть ниже! Или использовался щебень слишком мелкой фракции. В итоге дренаж работать не будет, плита после проливных дождей вообще может оказаться под водой;

— Отказ от предупредительных мер — опрессовки труб, проверки под давлением. А это чревато серьёзными проблемами с работой инженерных коммуникаций и тёплого пола, которые после окончания работ оказываются вмурованными в бетон;

— Поверхность УШП не отшлифовали специальной затирочной машиной, так называемым «вертолётом». То есть её просто не подготовили под укладку напольного покрытия, нарушена технология строительства.

К чему могут привести все перечисленные нами ошибки? К тому, что уже через месяц УШП серьёзно просядет. В некоторых случаях перепад высот достигал 15–17 сантиметров, в основании появлялись трещины. Можно ли строить дом на таком основании? Нет! Что делать?

НА ЧЕМ НЕ СТОИТ ЭКОНОМИТЬ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ДОМА

Можно попробовать долить бетон, чтобы выровнять плиту, но если есть проблемы с основанием, трамбовкой щебня и песка, дренажом, то эта мера не поможет! Останется единственный выход — демонтировать плиту и строить всё заново, уже на правильном основании. А это масса потерянного времени и выброшенные на ветер солидные суммы денег. Так что ищите профессионалов, знакомых с технологией заливки УШП и контролируйте процесс.