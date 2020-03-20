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Позитивные факты борьбы с коронавирусом COVID-19 в мире!

20.03.2020
Позитивные факты борьбы с коронавирусом COVID-19 в мире!

Факты позитивной борьбы с коронавирусом:

— Китай закрыл свою последнюю больницу с коронавирусом в связи с маленьким количеством новых случаев.

— Врачи в Индии добились успеха в лечении коронавируса. Они применяют комбинацию препаратов: Лопинавир, Ретоновир, Осельтамивир наряду с Хлорфенамином. Они собираются предложить эти лекарства всему миру.

— Исследователи Медицинского центра Эразмус утверждают, что нашли антитела против коронавируса.

— Apple вновь открывает все 42 магазина в Китае.

— 103-летняя китайская бабушка полностью выздоровела от коронавируса после лечения в течении 6 дней в Ухане, Китай.

— Клиника Кливленда разработала тест на COVID-19, который дает результаты в течение нескольких часов, а не дней.

— Хорошие новости из Южной Кореи, где число новых случаев заболевания сокращается.

— По словам экспертов, Италия сильно пострадала только потому, что у них самое старое население в Европе.

— Ученые в Израиле, вероятно, скоро объявят о разработке коронавирусной вакцины.

— 3 пациента из Мэриленда с коронавирусом полностью выздоровели и могут вернуться к повседневной жизни.

— Канадские ученые делают большие успехи в исследованиях COVID-19.

СКОЛЬКО СРЕДСТВ ВЫДЕЛЯЕТ КАЖДАЯ СТРАНА НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ И СПАСЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ?

— Биотехнологическая компания из Сан-Диего разрабатывает вакцину против COVID-19 в сотрудничестве с Университетом Дьюка и Национальным университетом Сингапура.

— Человек с первым случаем заболевания коронавирусом в округе Талса вылечился. Что подтвердили два теста с отрицательным результатом.

— Все 7 пациентов, проходивших лечение в больнице Сафдарджунг в Нью Дели, выздоровели.

— Плазма от недавно выздоровевших пациентов с Covid-19 может лечить других инфицированных.

ЛЮБОЙ КРИЗИС-ЭТО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. КИТАЙ ЗАПУСТИЛ СВОЙ ПРОЕКТ «НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА»

Так что — не всё так плохо.
Давайте заботиться и поддерживать друг друга!

автор: Артемий Сурин

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