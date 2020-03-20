Позитивные факты борьбы с коронавирусом COVID-19 в мире!

Факты позитивной борьбы с коронавирусом:
— Китай закрыл свою последнюю больницу с коронавирусом в связи с маленьким количеством новых случаев.
— Врачи в Индии добились успеха в лечении коронавируса. Они применяют комбинацию препаратов: Лопинавир, Ретоновир, Осельтамивир наряду с Хлорфенамином. Они собираются предложить эти лекарства всему миру.
— Исследователи Медицинского центра Эразмус утверждают, что нашли антитела против коронавируса.
— Apple вновь открывает все 42 магазина в Китае.
— 103-летняя китайская бабушка полностью выздоровела от коронавируса после лечения в течении 6 дней в Ухане, Китай.
— Клиника Кливленда разработала тест на COVID-19, который дает результаты в течение нескольких часов, а не дней.
— Хорошие новости из Южной Кореи, где число новых случаев заболевания сокращается.
— По словам экспертов, Италия сильно пострадала только потому, что у них самое старое население в Европе.
— Ученые в Израиле, вероятно, скоро объявят о разработке коронавирусной вакцины.
— 3 пациента из Мэриленда с коронавирусом полностью выздоровели и могут вернуться к повседневной жизни.
— Канадские ученые делают большие успехи в исследованиях COVID-19.
СКОЛЬКО СРЕДСТВ ВЫДЕЛЯЕТ КАЖДАЯ СТРАНА НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ И СПАСЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ?
— Биотехнологическая компания из Сан-Диего разрабатывает вакцину против COVID-19 в сотрудничестве с Университетом Дьюка и Национальным университетом Сингапура.
— Человек с первым случаем заболевания коронавирусом в округе Талса вылечился. Что подтвердили два теста с отрицательным результатом.
— Все 7 пациентов, проходивших лечение в больнице Сафдарджунг в Нью Дели, выздоровели.
— Плазма от недавно выздоровевших пациентов с Covid-19 может лечить других инфицированных.
ЛЮБОЙ КРИЗИС-ЭТО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. КИТАЙ ЗАПУСТИЛ СВОЙ ПРОЕКТ «НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА»
Так что — не всё так плохо.
Давайте заботиться и поддерживать друг друга!
автор: Артемий Сурин