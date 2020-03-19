Поворотная площадка для машины поможет легко выехать с небольшого участка, не разворачиваясь (видео)

На небольшом участке бывает тесно не только владельцам, но и их авто. Если парковка и разворот на участке представляют серьезную проблему, спасением станет поворотная площадка.

Устройство было разработано для паркингов, складов, автомобильных выставок и салонов продаж. Но практика показала, что и на частном участке оно уместно. Особенно если в семье две или три машины, а места для маневров катастрофически не хватает. Итак, что же оно собой представляет?

Принцип «вертушки» предельно прост. Автомобиль заезжает на подвижную платформу. Для того, чтобы съехать с нее, платформу поворачивают на угол от 1 до 360º. Скорость вращения «карусели» составляет в среднем один оборот в минуту, но при необходимости ее можно изменить. Устройство приводится в движение электроприводом 220 В и управляется дистанционно.

Поворотная платформа требует установки настенного электрического шкафа управления автоматикой, к которому подключают пульт. Помимо ключа активации и кнопок поворота на ней обычно находится аварийная кнопка «Стоп». В качестве опций возможны проблесковый маяк — визуальный сигнал того, что платформа находится в движении, и динамик, оповещающий о том же.

НАСАДКА-НАСОС НА ДРЕЛЬ ПОМОЖЕТ ПОЛИТЬ УЧАСТОК ИЛИ ПЕРЕКАЧАТЬ ВОДУ

Поворотные платформы выпускаются во множестве вариаций. Это может быть как компактная модель, рассчитанная на небольшую «легковушку» или мощное устройство, способное выдержать внедорожник и автомобиль представительского класса. Диаметр площадки варьируется от 200 до 800 см, грузоподъемность — от 700 до 6000 кг, а потребляемая мощность — от 700 до 3500 Вт.

Конструкция поворотной платформы

Конструктивно она состоит из трех основных элементов. «Сердцем» устройства является электродвигатель. Диск же, как правило, изготовлен из стального листа толщиной от 5 мм с рифлением (обычно чечевичным), которое препятствует скольжению. Для защиты от коррозии производители покрывают его порошковой краской, предлагая на выбор 5-6 цветов. Такая отделка уместна в гараже, но она едва ли украсит участок. И если платформа предназначена для установки во дворе, уместно будет покрыть ее материалом мощения — тротуарной плиткой, клинкером, брусчаткой и т.д.

Диск «вертушки» опирается на массивную стальную раму. Она же, в свою очередь, стоит на колесных опорах. Их можно регулировать по высоте, что допускает установку даже на неровную поверхность.

Установка поворотной площадки

Монтажная высота платформы обычно составляет 25-35 см. Разумеется, ставить ее непосредственно на мягкий грунт нельзя, так как вес ненагруженной конструкции превышает тонну. А при установке автомобиля он существенно возрастет. Поэтому необходим фундамент — монолитная железобетонная плита толщиной не менее 10 см, лежащая на гравийно-песчаной подушке. Опоры крепятся к бетонной поверхности при помощи шурупов, чтобы придать конструкции стабильность и жесткость.

Перед установкой платформы следует вырыть приямок с расчетом на то, чтобы лицевая поверхность диска вышла в один уровень с покрытием въездной зоны или полом гаража. По периметру приямка прокладывают металлический закладной уголок 50×50×5 мм, изогнутый по радиусу. Это предотвращает скалывание кромки бетонного пола.

«ВАШ ДОМ НЕ ПОНАДОБИТСЯ ВАШИМ ДЕТЯМ. ДОМ НУЖНО СТРОИТЬ ДЛЯ СЕБЯ!». СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА!

Если земляные работы по тем или иным причинам невозможны, допускается и установка выше уровня пола (разумеется, при условии, что он выдержит нагрузку). В этом случае придется смонтировать пологий подиум из металла. Решение не самое элегантное и удобное, но имеющее право на существование. Кстати, на выставках автомобили демонстрируют именно так — на возвышении.

источник: zaggo