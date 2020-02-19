Построен первый завод по переработке пластикового мусора в кирпичи

Кот-д’Ивуар построил первый завод по переработке пластикового мусора в кирпичи в своем крупнейшем городе Абиджане. Эта фабрика производит кирпичи из переработанного пластика, которые можно использовать для строительства столь необходимых в стране школ.

Эта инновационная инициатива является следствием партнерства ЮНИСЕФ (United Nations Children’s Fund, UNICEF) с колумбийским социальным предприятием Conceptos Plasticos. Они начали строительство завода, который превратит пластмассовые отходы, собранные в Кот-д’Ивуаре, в модульный пластик — кирпичи. Легкий в сборке, прочный и недорогой пластиковый кирпич — это способ минимизировать воздействие пластика на окружающую среду, и эти кирпичи также помогают благородному делу, они будут использованы для построения школьных классов в западноафриканской стране.

«Эта фабрика будет передовой среди умных, масштабируемых решений для некоторых основных образовательных проблем, с которыми сталкиваются дети и сообщества в Африке», — сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе.

Технология поможет увеличить количество аудитории в школах Кот-д’Ивуара, уменьшит количество пластиковых отходов в окружающей среде и даст дополнительные возможности получения дохода для наиболее уязвимых семей, — отметил Форе.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОТХОДЫ ОТЛИЧНОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Кот-д’Ивуар нуждается 15000 аудиториях, чтобы удовлетворить потребности детей, не имеющих места для обучения. Чтобы помочь заполнить этот пробел, ЮНИСЕФ сотрудничал с Conceptos Plasticos для использования переработанного пластика, собранного из загрязненных территорий в Абиджане и вокруг него, для построения 500 классных комнат для более 25 000 детей.

«Одной из главных проблем, с которой сталкиваются ивурийськи школьники, является отсутствие аудиторий. Они либо не существуют, или если они есть, то переполнены, что делает обучение сложным и неприятным опытом для школьников», — заявил представитель ЮНИСЕФ Абубакар Кампо.

Ежедневно только в Абиджане производится более 280 тонн пластиковых отходов. Только около 5 процентов перерабатывается — остальное попадает на полигоны. Загрязнение пластиковыми отходами усиливает существующие проблемы гигиены и санитарии. Неправильное обращение с отходами влечет 60% случаев малярии, диареи и пневмонии у детей — заболевания, является одной из ведущих причин смерти детей в Кот-д’Ивуаре.

КАК ПРЕВРАТИТЬ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ В ЭНЕРГИЮ, В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

После того, как фабрика полностью заработает, она будет перерабатывать 9600 тонн пластиковых отходов в год и обеспечит источник дохода женщинам, которые живут в бедности.

Кирпичи будут изготовлены из 100-процентного пластика и будут являются огнестойкими. Они на 40 процентов дешевле, на 20 процентов легче и прослужат на сотни лет дольше, чем обычные строительные материалы. Они также водонепроницаемые, хорошо утеплены и разработаны, чтобы противостоять сильному ветру.

Наряду с инвестициями на строительство в Кот-д’Ивуаре, также планируется масштабирование этого проекта в других странах этого региона, а возможно и за его пределами. На Западную и Центральную Африку приходится треть детей начального школьного возраста в мире и одна пятая часть детей низшего среднего возраста, которые не учатся.

АСФАЛЬТ ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО ПЛАСТИКА В 10 РАЗ ПРОЧНЕЕ ОБЫЧНОГО И НА 60 % ДЕШЕВЛЕ

«Этот проект — это больше, чем просто проект инфраструктуры обращения с отходами, это функционирующая метафора — растущий вызов пластиковых отходов превращается в реальные строительные блоки для будущего поколения детей», — сказал Форе.