Портативный дом на колесах Taku-Tanku создан для транспортировки на велосипеде

Многие люди не мыслят своей жизни без путешествий. Но во время длительных переездов необходимо где-то жить, поэтому компания Stereotank разработала портативный передвижной дом Taku-Tanku.

Он имеет небольшие размеры, а малый вес позволяет буксировать его даже при помощи велосипеда.

Дизайн домика разработан компанией Stereotank при сотрудничестве с Takahiro Fukuda для участия в конкурсе малых домов Little House Competition, прошедшем в японском городе Сайтама.

ЖИЗНЬ В ДОМЕ НА КОЛЕСАХ!

Дом состоит из двух 3000-литровых емкостей для воды, соединенных между собой деревянным кольцом. В этой же деревянной части расположена входная дверь и люк в крыше.

Цель Taku-Tanku – быть компактным и доступным. Внутри домика может расположиться два-три человека, а также багаж и вещи. LED-лампы, питающиеся от солнечной батареи, отвечают за внутреннее освещение.

АВТОНОМНЫЙ ФУРГОН — КЕМПЕР, АВТОМАТИЧЕСКИ ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ В ПРОСТОРНЫЙ ДОМ НА 55 М2

Для передвижения используется двухколесный прицеп, который могут везти транспортные средства велосипед или автомобиль. Дом легко собрать самостоятельно, и он вполне подойдет для проживания в самых различных природных условиях.

источник: Taku-Tanku