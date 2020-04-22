Портативные солнечные установки «Солнечная корова» признаны лучшим изобретением

Портативные солнечные установки Solar Cow от корейской компании YOLK вошли в список лучших изобретений человечества по версии журнала TIME.

Установки Solar Cow или «Солнечная корова» состоят из нескольких солнечных панелей и небольшого аккумулятора, которые крепятся к металлической раме.

Конструкция по очертаниям напоминает корову. На ее спине установлены гелиопанели, которые вырабатывают электричество. А импровизированное «вымя» оборудовано аккумулятором и гнездами для зарядки гаджетов.

Таким образом, «Солнечная корова» может подзарядить телефоны и планшеты всех желающих практически в любое время суток.

Пока десятки установок были размещены возле школ в Танзании и Кении. В результате, ежедневно более 500 детей, живущих в домах без электричества, заряжают там гаджеты.

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В корейской компании Yolk считают, что такие установки расширяют доступ к электроэнергии и устраняют социальное и энергетическое неравенство.

источник: africatimes