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Портативная «солнечная» розетка способна питать лампочку на протяжении 20 часов

04.03.2020
Портативная «солнечная» розетка способна питать лампочку на протяжении 20 часов

Выпускники Института искусств и дизайна Samsung в Сеуле представили розетку с интегрированной солнечной панелью.

Благодаря фотоэлектрическим модулям, расположенным вместо привычных креплений на обратной стороне розетки, ее можно «приклеить» к любому окну и получать энергию солнца.

Портативная «солнечная» розетка способна питать лампочку на протяжении 20 часов

Розетка оснащена батареями емкостью 1000 mAh и полностью заряжается за 5-8 часов в зависимости от солнечной активности. Этого совсем недостаточно для оживления «мертвого» iPhone, но вполне хватит для питания 60-ваттной лампочки на протяжении 20 часов.

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Ее разработчики делали акцент не столько на продолжительности работы, сколько на оригинальности дизайна, а над емкостью изобретения будут еще работать.

Полезной «солнечная» розетка будет в местах, где отсутствуют централизованные электросети – начиная от самолетов и заканчивая пикниками на открытом воздухе.

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