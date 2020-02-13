Портативная сборная печь-барбекю на пеллетах для любителей дачного отдыха

Любители дачного отдыха наверняка оценят новую печь-барбекю Q-Flame. Как и другие устройства на пеллетах, она отличается высоким КПД.

Гранулы, которые служат топливом, почти не содержат воды, древесного сока, плохо горящей коры и различных загрязнений. Поэтому в результате работы Q-Flame вырабатывается больше тепла и образуется меньше золы на килограмм топлива, чем в случае с дровяными печами.

Пользоваться Q-Flame легко. Достаточно загрузить в ящик-поддон пеллеты и зажечь. Печь эффективно прогревает воздух в радиусе 3 м. Но это еще не все. Q-Flame работает и как мангал. Более того, на ней можно кипятить воду, залив ее в бак, который находится в задней части устройства.

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Q-Flame легко разобрать или собрать, что обеспечивает ей мобильность. Благодаря относительно малому весу печь можно поставить не только на террасу или замощенную площадку, но и на мягкий грунт.

Также стоит отметить, что Q-Flame не требует постоянного контроля. Достаточно лишь установить термостат на нужный температурный режим и периодически засыпать пеллеты в бункер.

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И наконец, печь легка в уходе. Золу можно вычистить из ящика, не дожидаясь, пока печь остынет.