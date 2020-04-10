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Полимерная арматура позволит создавать сверхлегкий и прочный бетон

10.04.2020
Полимерная арматура позволит создавать сверхлегкий и прочный бетон

Железобетонные конструкции при всей их внешней нерушимой прочности нуждаются в регулярном техническом обслуживании. Дело, в основном, в стальных стержнях арматуры, до которых со временем добирается ржавчина. А дальше – ржавая сталь отталкивается от бетона, что приводит к его растрескиванию и постепенному разрушению всей конструкции.

По словам преподавателя гражданского строительства Университета Дикин (Австралия) доктора Махбубе Субхани, железобетонные сооружения, как правило, нуждаются в обслуживании каждые пять лет, а в капитальном ремонте – каждые 20 лет.

Это подтолкнуло его к разработке совместно с доктором Каземом Габрейи нового нержавеющего материала, в состав которого входят полимер, армированный углерод и стекловолокно. В результате получился материал прочнее стальной арматуры, который при этом в пять раз легче и требует на 75 % меньше энергии для своего производства.

В настоящее время планируется использовать обновленный полимерный бетон при строительстве пешеходного моста в австралийском городе Джилонг. Ученые полагают, что он не будет нуждаться в обслуживании в течение, как минимум, 100 лет.

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Еще одна особенность нового материала: цемент в нем заменяет летучая зола, оставшаяся после сжигания угля. Ранее ученые Университета Дикин разработали экологически чистый бетон, где в качестве наполнителя использовались отходы стекла

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