Polestar представила будущий дизайн своих электромобилей концепцией Precept

Стремясь полностью утвердиться в качестве высокоэффективного электрифицированного бренда семейства Volvo / Zhejiang Geely, Polestar представила будущее своего дизайна с полностью электрической концепцией Precept.

Спортивная концепция Precept с низким уровнем шума делает решительный шаг в сторону от перепакованной модели Volvo предыдущих моделей Polestar, которая выглядит как часть ореола производительности.

Самым ярким элементом стиля Precept является новый дизайн. Здесь драматическая четырехугольная лампа «Молот Тора», отличающаяся особым светом. Между этими резко нарисованными глазами Polestar проявляет милосердие, убивая зубчатую решетку, заменяя ее оцифрованной «SmartZone». Как объясняет Polestar, область, в которой ранее выполнялось дыхание, теперь берет на себя ответственность за обзор, используя пару радаров и камеру высокого разрешения для наблюдения за дорогой и объектами впереди, при помощи лидера, установленного на стеклянной крыше.

Несмотря на потерю решетки, воздух без проблем находит дорогу вокруг нового лица Polestar. Молекулы, которые не засасываются в боковые воздухозаборники, свисающие с нижних ножей фар, ускоряются через капот с помощью переднего крыла. У Polestar гораздо более спортивный, более премиальный дизайн, чем это когда-либо достигалось с двухдверным Polestar 1.

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Внутри дверей Precept запускает мощный интерфейс на базе Android на 15-дюймовом информационно-развлекательном сенсорном экране в виде планшета и 12,5-дюймовом дисплее водителя в сочетании с датчиками отслеживания движения глаз и приближения, которые обеспечивают доступ к информации в нужное время и в нужном месте. Два экрана визуально связаны между собой освещенным лезвием, которое охватывает большую четырехместную кабину, определяемую надежными, многоцелевыми материалами.

«Сочетание экологически чистых материалов и высокотехнологичных интеллектуальных систем открывает совершенно новую главу авангардного роскошного дизайна и показывает, куда движется Polestar», — обещает руководитель по дизайну Polestar Максимилиан Миссони.

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Однако Polestar не пойдет в серийное производство. Precept — это скорее исследование дизайна, чем концептуальный автомобиль, находящийся в стадии производства. Что касается электрической трансмиссии, то это говорит только о том, что большой аккумуляторный блок находится внутри 122-дюймовой (3100 мм) колесной базы.

источник: polestar