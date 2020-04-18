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Покупателям электропикапа Cybertruck Tesla, Маск предоставит футуристический электроквадроцикл Cyberquad

18.04.2020
электроквадроцикл Cyberquad

Анонсированный компанией Tesla электропикап Cybertruck удостоился в экспертной среде довольно противоречивых оценок. Все же эксперты сошлись на том, что у Cybertruck смелый дизайн, и окончательный «приговор» ему вынесут, когда первые модели появятся на городских улицах.

Однако будущих владельцев ждет приятный сюрприз — электропикап Cybertruck будет поставляться в комплекте с не менее футуристичным электроквадроциклом Cyberquad – при условии, что покупатели будут готовы внести за него дополнительную плату.

электроквадроцикл Cyberquad

Пока все, что связано с необычным квадроциклом окутано завесой тайны. Известно лишь, что новый ATV – двухместный и что его можно заряжать через кабель непосредственно от Cybertruck.

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По словам Илона Маска, первоначально квадроцикл будет продаваться в качестве дополнения к Cybertruck, однако, не исключено, что в будущем Tesla будет продавать Cyberquad, как отдельное транспортное средство.

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