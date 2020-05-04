Походная ветряная мини-турбина GIGA позволяет подзаряжать гаджеты на ходу (видео)

Люди поддерживают связь в походах с помощью современных устройств, которые, однако, требуют постоянной подзарядки. Различные инновации, появившиеся в последнее время, направлены на оптимизацию этого процесса. Одним из удобных решений является использование возобновляемых источников энергии, таких как ветер.

GIGA — это компания, которая специализируется на производстве различных ветряных турбин. К примеру, турбин, которые можно устанавливать на парусниках и фургонах, а также турбин для кемпинга.

Теперь у GIGA появились и мини-турбины, которые можно взять с собой в поход. Они позволяют подзаряжать гаджет на ходу. Таким ветрогенератором можно пользоваться как во время стоянки, так и во время пеших прогулок или езды на велосипеде.

Для того чтобы подзарядить гаджет, можно установить турбину на земле, или закрепить на плече, или же просто нести в руках. И чтобы оставаться во время похода на связи, вам понадобится только ветер.

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Характеристики турбины GIGA 5V

Турбина GIGA 5V вырабатывает 0,5–5 Вт мощности, в зависимости от скорости ветра. При слабом ветре полностью зарядить смартфон можно за сутки, а в ветреный день это можно сделать всего за 2 часа.

Также за сутки с помощью портативного ветрогенератора можно полностью зарядить 1 планшет, 3 мобильных телефона, 2 экшн-камеры и различные источники света.

Устройство начнёт заряжаться уже при скорости ветра 4 м/с, а при скорости 6 м/с будет производиться 5 Вт энергии.

Турбина весит 1 кг, её ширина 325 мм. Она водонепроницаема, поэтому при необходимости её можно почистить. Мини-турбина работает бесшумно, поэтому ею можно пользоваться круглые сутки, заряжая гаджеты и во время ночлега. Внешний корпус защищает лопасти от случайных ударов.

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Портативная ветряная турбина будет полезной для туристов и любителей активного отдыха, которым нужен надёжный источник питания. Она работает практически при любой скорости ветра и в любых погодных условиях. Специальная система крепления позволяет подвесить ветрогенератор на дереве, привязать к бревну или даже прикрепить к борту каноэ!