Главная НовостиТехнологии Подземный холодильник для бутылок на даче

Подземный холодильник для бутылок на даче

12.02.2020
Подземный холодильник для бутылок на даче

Как известно, для отопления дома можно использовать тепло земли. А разработчики специального холодильника для бутылок и банок Beer Storage Refrigerator решили использовать свойство земли сохранять холод.

Система состоит из двух компонентов. Первый представляет собой пластиковый тоннель диаметром 20 см, закапываемый в землю на глубину 1,1 м, а второй — это металлический держатель для емкостей с напитками, который опускают в тоннель.

Подземный холодильник для бутылок на даче

Закрывают холодильник теплоизолированной крышкой. Ее можно декорировать, превратив в элемент садового дизайна, а можно сделать незаметной, прикрыв куском дернины.

На выбор предлагают две модели — на 8 и на 16 бутылок. В обеих из них держатель оборудован открывалкой и специальным магнитом, на который удобно собирать металлические крышки. Систему можно заглублять в почвы любого типа без каких-либо ограничений.

PANASONIC РАЗРАБОТАЛА «ХОДЯЧИЙ» ХОЛОДИЛЬНИК, КОТОРЫЙ ПО КОМАНДЕ САМ ПРИХОДИТ К ХОЗЯИНУ

Холодильник, вкопанный на летний сезон, осенью нужно извлечь и убрать в теплое помещение. Производитель уверяет, что даже в самые жаркие дни напитки будут оставаться холодными.

,
Проект века! Швейцарию и Италию соединил самый длинный и глубокий тоннель в мире
Техника

Проект века! Швейцарию и Италию соединил самый длинный и глубокий тоннель для поездов в мире
Как из пластиковых бутылок сделать 80-литровый солнечный коллектор
Технологии

Как из пластиковых бутылок сделать 80-литровый солнечный коллектор
Мобильный холодильник на солнечных панелях
Технологии

Мобильный холодильник на солнечных батареях
дешевый солнечный водонагреватель из пластиковых бутылок
Технологии

Как самому сделать дешевый солнечный водонагреватель из пластиковых бутылок для дачи
Уникальный дом из переработанных пластиковых бутылок возводится в течении нескольких дней
Строительство

Уникальный дом из переработанных пластиковых бутылок возводится в течении нескольких дней
Высокотехнологичный модульный домик Kasita решит проблему доступного жилья
Строительство

Высокотехнологичный модульный домик Kasita решит проблему доступного жилья