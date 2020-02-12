Подземный холодильник для бутылок на даче

Как известно, для отопления дома можно использовать тепло земли. А разработчики специального холодильника для бутылок и банок Beer Storage Refrigerator решили использовать свойство земли сохранять холод.

Система состоит из двух компонентов. Первый представляет собой пластиковый тоннель диаметром 20 см, закапываемый в землю на глубину 1,1 м, а второй — это металлический держатель для емкостей с напитками, который опускают в тоннель.

Закрывают холодильник теплоизолированной крышкой. Ее можно декорировать, превратив в элемент садового дизайна, а можно сделать незаметной, прикрыв куском дернины.

На выбор предлагают две модели — на 8 и на 16 бутылок. В обеих из них держатель оборудован открывалкой и специальным магнитом, на который удобно собирать металлические крышки. Систему можно заглублять в почвы любого типа без каких-либо ограничений.

PANASONIC РАЗРАБОТАЛА «ХОДЯЧИЙ» ХОЛОДИЛЬНИК, КОТОРЫЙ ПО КОМАНДЕ САМ ПРИХОДИТ К ХОЗЯИНУ

Холодильник, вкопанный на летний сезон, осенью нужно извлечь и убрать в теплое помещение. Производитель уверяет, что даже в самые жаркие дни напитки будут оставаться холодными.