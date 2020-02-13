Почему зарядное устройство нельзя оставлять в розетке

Зарядное устройство для современной электроники есть в каждом доме. Узнаем безопасно ли оставлять зарядку в розетке?

Учебный и производственные процессы невозможны без использования планшетов, телефонов, ноутбуков и других гаджетов. Эти приборы требуют поддержания заряда аккумуляторов при помощи зарядных устройств. Практически у всех пользователей имеется не одно такое приспособление: в сумке, в тумбочке, у кровати, на кухне. И мало кто по окончании использования обращает внимание на его полное отключение, зачастую оно так и остаётся в розетке. А так ли это безопасно?

Оставлять что-либо включённым в розетку без присмотра само по себе является нарушением техники пожаробезопасности. Одна из самых распространённых причин возгорания — короткое замыкание. Обычный потребитель вряд ли знает, что с его зарядным устройством что-то не в порядке. На излишний нагрев корпуса устройства большинство просто пожимает плечами, объясняя это обычным потреблением энергии.

Кстати, такое состояние нормально при условии осуществляемого процесса зарядки. Если же гаджет уже отключён, то нагрев зарядного устройства говорит о неисправности прибора.

Это может привести к расплавлению пластика как самого устройства, так и корпуса розетки. Воспламенение и короткое замыкание в данном случае вполне ожидаемы. Даже если зарядник совершенно не греется, риск короткого замыкания всё равно остаётся (например, при скачке напряжения в сети).

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Именно из-за скачков напряжения в сети специалисты не рекомендуют оставлять свои гаджеты на зарядке на всю ночь. Поломаться может как само зарядное устройство, так и гаджет, который «питался» с его помощью.

Если у вас имеется сетевой фильтр с защитой от скачков напряжения или данной функцией оснащён сам гаджет, то можно не волноваться, сбои подачи электроэнергии не навредят заряжаемому устройству.

Многие говорят, что, оставляя телефон (ноутбук, планшет) подключённым к розетке после его полной зарядки, мы весьма существенно сокращаем ресурс самого аккумулятора, а следовательно, и «жизни» гаджета. Это утверждение вызывает много споров в интернете. Сторонники отключения гаджета сразу после зарядки обосновывают своё действие защитой аккумулятора. Противники же говорят, что в среднем люди меняют свои гаджеты раз в два года, а на это время батареи вполне хватит, так что нет смысла «заморачиваться».

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К тому же все современные устройства оснащены встроенными контроллерами, которые после окончания зарядки прекращают подачу энергии на аккумулятор, не давая ему «переполниться». Поэтому если у вас не старенький гаджет, можно не отслеживать момент его полной зарядки, но если ваше устройство сильно нагревается как в процессе зарядки, так и после её окончания, то есть смысл отсоединять его сразу.

При выборе гаджета необходимо внимательно читать отзывы, этот момент — греется ли прибор и зарядник — обычно прописывают пользователи.

И ещё один аспект: при неотсоединённом зарядном устройстве продолжается потребление электричества. Конечно, оно ничтожно мало, до 3 ватт в час, в денежном эквиваленте это сущие копейки. Но если таких зарядников несколько в квартире, не говоря уже о многоквартирном доме или офисе, то стоит задуматься над лишними тратами.

Нелишним будет вынимать зарядное устройство из розетки, если у вас в доме есть любители что-нибудь погрызть от скуки (собаки или кошки). Лучше, если они перегрызут провод, на который не будет подаваться никакого напряжения.

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Чтобы избежать самых разных проблем, связанных с зарядными устройствами, следует просто взять в привычку отключать их и все неиспользуемые приборы: телефоны, планшеты, ноутбуки. При выполнении этих рекомендаций риск неприятностей будет сведён к минимуму.