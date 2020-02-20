Почему разрушается фундамент и как его правильно отремонтировать

Восстановление и ремонт фундамента выполняются по различным технологиям в зависимости от конструкции дома и текущего состояния.

Почему разрушается фундамент?

Чтобы правильно выбрать технологию восстановления фундамента, прежде всего, следует определить причины его разрушения.

Основные причины:

— повышение нагрузки;

— ошибки, допущенные в ходе проектирования здания;

— утеря гидроизоляционных свойств кладки и последующая деформация;

— повреждение цоколя либо использование некачественных материалов для облицовки, отсутствие на данном уровне второго слоя гидроизоляции;

— неверное размещение гидроизоляции относительно отмостки (ниже на 10-15 см);

— повреждение/разрушение отмостки;

— возведение новых зданий на глубине поблизости с существующими (переход, гараж, подвал и т.д.);

— промерзание грунта с последующим оттаиванием;

— деформация грунта и как результат — потеря устойчивости фундамента;

— аварии на инженерных сетях, проложенных поблизости;

— изменение в уровне грунтовых вод.

Самая простая в решении проблема — отсутствие гидроизоляционного слоя. Решается она путем пробивки в цоколе отверстия прямоугольной формы (высота — примерно как два кирпича) и укладкой двойного слоя гидроизоляции (с предварительным выравниванием основы). Отверстие закладывается кирпичом. Остальные проблемы решаются более трудоемким путем.

Варианты ремонта фундамента в зависимости от вида разрушения

Выщелачивание бетона/кристаллизационное разрушение бетона. Причина: постоянное воздействие воды с превалирующим содержанием солей и щелочей. В такой ситуации главное — отвод агрессивных вод либо снижение уровня их воздействия с помощью дренажной системы. После этого грунт вокруг фундамента вынимается вплоть до основания, очищается, а углубления заполняются раствором. Одновременно с этим устанавливается вертикально кирпичная кладка, которая расположена параллельно фундаменту. При этом кирпич изолируют от основания рубероидом и пропитывают битумом. После окончания ремонта пустоты заполняют жирной глиной.

Расслоение. Причина: чрезмерная нагрузка на основание (к примеру, за счет надстройки), недостаточная прочность перевязки в кладки либо отсутствие таковой вообще. Восстанавливают фундамент в таком случае с помощью заполнения трещин раствором либо устройством дополнительных балок, которые примут на себя часть нагрузки.

Разрыв (по высоте). Причина: увеличение уровня грунтовых вод, повреждение отмостки либо ошибки в сооружении фундамента (например, использование для засыпки смерзающегося грунта). Способ устранения проблемы — убрать непригодный грунт, заполнив участок разрыва раствором, а пазухи — нормальным непучинистым грунтом. При необходимости устраивают дренажную систему и восстанавливают отмостку.

Основные методы усиления и ремонта фундамента

Практически все существующие технологии основаны на увеличении площади основания, за счет чего нагрузка на грунт уменьшается. Достичь этого можно посредством установки железобетонных обойм либо банкетов (бывают одно- или двухсторонними) с обязательным предварительным укреплением фундамента разгрузочными балками.

Чтобы исключить вариант разрушения стены, основание окапывается не полностью, а отдельными участками длиной и шириной 1,5-2 метра. После этого в фундамент вбивают (либо устанавливают в заранее заготовленные отверстия) металлические штыри, делают опалубку и бетонируют уширение, а также банкеты, которые примыкают к граням фундамента. В пробитые проемы устанавливают упоры для гидродомкратов — стальные балки. С помощью домкрата грунты в основании расширяемых участков обжимаются. После домкрат извлекают и заливают банкет раствором. Работа на следующем участке не начинается до тех пор, пока не будет засыпан предыдущий.

Работа со сложным фундаментом. Иная технология применяется при реконструкции ленточного фундамента, когда требуется его глобальное усиление. В такой ситуации при помощи арматуры его переустраивают в плиточный. Также особое внимание уделяется укреплению старого каменного фундамента — в данном случае обязательно создается перенапряженная обойма из железобетона, призванная снять часть нагрузки с основания. Таким образом, не только повышается жесткость и глубина залегания существующего фундамента, но также основание защищается от воздействия грунтовых вод, а грунт уплотняется.

Химические методы. Параллельно используются химические методы для улучшения состояния грунта посредством введения различных химических реагентов, которые особенно эффективны при ошибках проектирования ленточного фундамента (устройство на меньшую глубину в сравнении с точкой промерзания грунта). В качестве реагентов изначально использовалась соляная кислота и карбамидная смола. Однако из-за негативного влияния на экологическую ситуацию сегодня все чаще данные реагенты заменяют на силикаты (в грунт под давлением закачивается углекислый газ и жидкое стекло, используется портландцемент).

Особенности ремонта фундамента загородного дома

Деревянный дом. Наименее затратный вариант — ремонт столбчатого фундамента деревянного дома. Столбы в данном случае — деревянные стойки (стулья). Предварительно цоколь частично разбирается, возле стула, который нужно заменить, делается приямок, а в 1 метре — временная опора. После домкратом приподнимают стену на такую высоту, чтобы из шипа старого стула вышел венец. Под стену устанавливают более высокую временную опору, после чего устанавливают новый усиленный стул (как правило, из кирпича или бетона).

Кирпичный/каменный дом. В данном случае, необходимо подготовить раствор и вести ремонт фундамента по отдельным участкам. Реконструкция в данном случае может осуществляться несколькими способами:

— Увеличение площади фундамента. Для этого выкапывают шурфы и частично выдалбливают по бокам старый фундамент, чтобы обеспечить его монолитное соединение с новой частью. На земле устраивается песчаная подушка и заливается раствор. Если нужно выполнить более глобальное усиление, в фундамент дополнительно вставляются металлические прутки.

— Расширение площади фундамента под подошвой. Трудоемкий процесс, который требует выкапывания фундамента и обустройства под ним монолитной плиты из железобетона.

— Усиление и ремонт фундамента всегда начинается с более слабых участков, а также участков под проемами (окна, двери). После завершения работ грунт обязательно уплотняется (зачастую путем утрамбовки слоев щебня). В случае недостаточной прочности стен их усиливают с помощью установки металлических балок-обвязок.

Ремонт фундамента: как ликвидировать трещины?

Существует два метода устранения трещин основания:

— Эпоксидная инъекция. Полости в стенах, бетонных плитах, цоколе заполняются эпоксидной/синтетической смолой. Предварительно с поверхности убирают все сыпучие материалы, а после завершения работ участки трещин дополнительно фиксируют скобами.

— Обвязка. Выполняется при помощи ремней и лент, в состав которых входит армирующий углерод (волоконный кевлар). Обвязка используется вместе с эпоксидной инъекцией в случае, если есть горизонтальные щели, которые свидетельствуют о наличии слишком большой нагрузки на основание.

Методы защиты фундамента от разрушения

После проведения ремонтных работ важно позаботиться о том, чтобы восстановленное основание прослужило как можно дольше. Для этого используется ряд способов:

— Защита от грунтовых вод. Для этого делается отмостка (при необходимости — дренаж), цоколь защищается специальными морозоустойчивыми материалами.

— Теплозащита. При помощи опилок, керамзита, соломы, шлаковаты, а также прогревания грунта (при возможности) посредством пропускания по пролегающим трубам горячей воды.

— Уменьшение активной зоны промерзания. Данный метод применяется в основном для свайного фундамента. Вокруг сваи на 2/3 глубины промерзания делают яму, промазывают сваю битумом либо незамерзающей смазкой, укутывают двойным слоем рубероида или пленки (между слоями — также битум или смазка). В завершении яму засыпают непучинистым грунтом. Данную операцию проводят поздней осенью или зимой, чтобы постепенно подморозить почву.

Предпринимая комплексные меры по усилению и защите фундамента, вы значительно продлите срок его службы и снизите вероятность скорого ремонта. Помните, что фундамент — это основа вашего дома, и именно от него зависит прочность и долговечность всего строения.

источник: mvlife