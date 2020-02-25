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Почему клиенты авиакомпании Virgin Atlantic мечтают, чтобы оператор не снял трубку?

25.02.2020
авиакомпания Virgin Atlantic Ричард Брэнсон

Все слышали фразу «Ваш звонок очень важен для нас, но все операторы заняты»? Раздражает, не так ли?

А знаете, что слышат клиенты авиакомпании Virgin Atlantic: «Здравствуйте, меня зовут Ричард Брэнсон, я владелец авиакомпании. Сейчас все операторы заняты. Это непорядок. Давайте поступим следующим образом: если через 18 секунд никто не ответит, вы получите скидку 450 фунтов. Я начинаю обратный отсчет — 18, 17, 16, 15…»

Клиент слушает и страстно мечтает только об одном — чтобы оператор не снял трубку.

Это придумал Ричард Бренсон — человек, которому за какие-то 10 лет удалось превратить небольшой музыкальный магазин в гигантский многопрофильный бизнес, разбросанный по всем континентам планеты.

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«Я всегда рад, когда меня обслуживают из рук вон плохо. Нет, я вовсе не мазохист — просто лучшие из моих бизнес-идей возникли, когда меня плохо обслуживали», — рассказал Ричард Бренсон.

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