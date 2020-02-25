Почему клиенты авиакомпании Virgin Atlantic мечтают, чтобы оператор не снял трубку?

Все слышали фразу «Ваш звонок очень важен для нас, но все операторы заняты»? Раздражает, не так ли?

А знаете, что слышат клиенты авиакомпании Virgin Atlantic: «Здравствуйте, меня зовут Ричард Брэнсон, я владелец авиакомпании. Сейчас все операторы заняты. Это непорядок. Давайте поступим следующим образом: если через 18 секунд никто не ответит, вы получите скидку 450 фунтов. Я начинаю обратный отсчет — 18, 17, 16, 15…»

Клиент слушает и страстно мечтает только об одном — чтобы оператор не снял трубку.

Это придумал Ричард Бренсон — человек, которому за какие-то 10 лет удалось превратить небольшой музыкальный магазин в гигантский многопрофильный бизнес, разбросанный по всем континентам планеты.

ПОБЕДА — ЭТО ДЕЙСТВИЕ. ПРАВИЛА ПОБЕДИТЕЛЯ!

«Я всегда рад, когда меня обслуживают из рук вон плохо. Нет, я вовсе не мазохист — просто лучшие из моих бизнес-идей возникли, когда меня плохо обслуживали», — рассказал Ричард Бренсон.

Как Вам идея?