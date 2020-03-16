Победа — это действие. Правила победителя!

О том, что значит быть победителем в бизнесе, рассказывает известный предприниматель, консультант и автор Entrepreneur Стив Тобак.

Недавно я разговаривал с одним совершенно блестящим молодым предпринимателем (я его ментор), и мне пришло в голову, что большинство создателей стартапов и владельцев малого бизнеса плохо себе представляют, что значит быть победителем. Поэтому они следуют примеру Ричарда Брэнсона, Марка Кьюбана и подобных им людей — они стараются понять, как мыслит успешный человек.

Образ мысли — это только начало. Успех в долгосрочной перспективе опирается на способность прислушиваться к своей интуиции не меньше, а то и больше, чем на умение рассуждать. Он строится не столько на понимании себя, сколько на отношениях с другими. Успех — это прежде всего опыт и качество исполнения, а не гениальные идеи. Успех — это умение делать, а не мечтать.

И успех начинается с установок, определяющих ваше поведение. Установки успешного человека — это установки, побуждающие к действию. Вот эти установки.

Если я не лучший, то лучший — кто-то еще

Все говорят о том, как важно любить свое дело. Но если вы — лишь один человек из многих тысяч, которые делают одно и то же одинаковым образом, вы не сможете полюбить результат своих действий. Увлеченность своим делом — хорошее начало. Но это только начало. Чтобы стать победителем, вы должны быть лучшим в своем деле.

Я слушаю других, но доверяю только себе

Успех — это лишь умение принимать правильные решения. Информация — это сила, но сегодня, по большому счету, у всех есть доступ к одной и той же информации, так что правила игры относительно равные. Да, полезно находиться в окружении лучших, настоящих лидеров, но когда вы — босс, на кону — ваш собственный успех. Так что доверяйте собственной интуиции.

Нет смысла говорить людям то, что они хотят услышать

Больше кликов, больше последователей — этого хотят все. Все боятся обидеть других или показаться негативно настроенными. Поэтому так много людей излагают и постят бесполезные, пустые, бездумные, утопические советы и рассуждения. Ваша ценность — в том, чтобы говорить людям правду, особенно когда они не хотят слышать эту правду.

Идеи, которые я не исполняю, не существуют для меня

Идеи — это просто мысли. Они есть у каждого. Контент — это просто идеи в бумажной или электронной форме. Все генерируют их. Единственное отличие — в том, что вы реально делаете. В том, что вы исполняете. В том, что вы даете другим. Все остальное — лишь пустословие.

О ПСИХОЛОГИИ БЕДНЫХ ЛЮДЕЙ — КИТАЙСКИЙ МИЛЛИАРДЕР ДЖЕК МА, ОСНОВАТЕЛЬ ALIBABA

Если все делают это, сделайте иначе

Зачем человеку, который хочет быть победителем, погружаться в соцсети и цифровой маркетинг? Этим и так занимается каждый встречный. Вы не можете выиграть таким путем — вы лишь надолго засядете в окопы этой войны. Если вы используете те же инструменты, что и все остальные, и делаете то же, что они — вы ничем не отличаетесь от остальных. И точка.

Следуя за другими, я отказываюсь от шанса быть лидером

Называйте это как хотите — племенем, стадом, стаей, толпой, организацией, компанией, — но всегда впереди стоит один человек, один лидер. Вы можете быть этим человеком или кем-то еще. Нет ничего плохого в том, чтобы быть последователем. Но если вы последователь, а считаете себя лидером, вы глубоко заблуждаетесь.

Клиентам до лампочки концепты и контент: они ценят реальные решения

В бизнесе, по большому счету, одна фундаментальная концепция: продавать продукты и сервисы, которые нужны клиентам. Поэтому настоящего успеха добиваются те продукты и услуги, которые лучше всего удовлетворяют самые серьезные, самые болезненные проблемы людей. Большая проблема + хорошее решение = большая победа. Запомните это уравнение.

«МЫ — ЭТО РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ МЫ ПРИНИМАЕМ» — ГЛАВА AMAZON ДЖЕФФ БЕЗОС

Меня не устраивают мои достижения

Не так уж много бизнес-книг действительно заслуживают прочтения. Но вот книгу Марка Маккормака «Чему не учат в Гарвардской школе бизнеса» стоит прочесть. Маккормак говорит, что ключевая черта чемпионов — их «глубокая неудовлетворенность их собственными достижениями». И правда, от успеха добра не ищут.

Поражение — это отстой

Все вокруг твердят, что провалы — это здорово. Но это лишь потому, что поражение причиняет боль. Если оно достаточно болезненно, то вы видите, что именно пошло не так, можете чему-то научиться на этом примере и больше не повторять эту ошибку. Вы станете сильнее и мудрее. Но этого не случится, если поражение не болезненно для вас. Не нужно бояться терпеть поражение, но не нужно и путать его с победой: ваша цель — не проиграть, а победить.

«ДРУЖИТЕ С ТЕМИ, КТО ЛУЧШЕ ВАС!»: СОВЕТ РИЧАРДА БРЭНСОНА

Я мог бы сформулировать пятнадцать или двадцать таких соображений, но главная мысль вот в чем: ваши установки имеют значение только тогда, когда они побуждают вас к действию. Победа — это действие.