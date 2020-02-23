Главная НовостиТехника Плюсы беспроводной зарядки. Почему за этим будущее?

Плюсы беспроводной зарядки. Почему за этим будущее?

23.02.2020
Плюсы беспроводной зарядки. Почему за этим будущее?

Уже сегодня беспроводные зарядки незаметно появляются в ежедневной жизни. А за несколько лет смогут стать сильным и заметным конкурентом проводным зарядкам.

Плюсы беспроводной зарядки:

1) Экономия денег. Зарядка стоит дешевле провода. Стоимость нового качественного провода (или покупка провода в срочном порядке) будет больше стоимости беспроводной зарядки.

2) Экономия сил. Мне удобнее положить телефон на зарядку, чем доставать провод. Да, для этого нужно положить телефон в центр беспроводной зарядки, чтобы он начал заряжаться. Но сделать это легко, вот тут я приводил измерения зоны беспроводной зарядки.

3) Удобство. Если дома используются разные телефоны, то обычно у всех разные зарядные устройства. Беспроводная зарядка QI — единый стандарт зарядки.

Такая-же логика с тем, если у вас несколько гаджетов. Беспроводные наушники, часы уже тоже заряжаются на беспроводной зарядке. И можно заряжать сразу несколько устройств на зарядках с несколькими катушками.

4) Упрощение жизни. Где нужно поставить беспроводную зарядку и заряжать телефон? Там, где телефон не используется.

Если поставить зарядку около спального места, на рабочем месте, на кухне, в автомобиле, а телефон располагать на платформу тогда, когда он не используется, то телефон будет всегда заряжаться.

ИННОВАЦИОННАЯ БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА ПЕРЕДАЕТ 120 КИЛОВАТТ ЭНЕРГИИ С 97% ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

То есть не делая никаких усилий для зарядки телефона — он всегда будет заряженным.

— держать телефон не под подушкой, а около кровати,
— класть не на сидение в авто, а в держатель телефона,
— положить не просто на стол около компьютера, а на подставку.

Те же самые ежедневные действия приведут к всегда заряженному телефону.

За этим будущее?

10 лет назад wifi в отелях считался удобной фишкой. Сейчас — необходимая вещь.

2 года назад оплата через NFC — было в новинку и почти нигде не использовалось. Сейчас — почти каждая вторая оплата в России совершается бесконтактно.

В ближайшее будущее — беспроводные зарядки будут во всех новых моделях телефонов, отелях, ресторанах, автомобилях, столах.

Для примера можно взять Англию. В отелях, хостелах, сетевых ресторанах уже стоят беспроводные зарядки. Сейчас их около 5 000 штук, но количество мест с зарядками активно растет еще во Франции, Германии и США.

ИЗОБРЕТЕНА ГИБКАЯ, БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА ГАДЖЕТОВ

Технология работает еще не на 100%. Есть еще потенциал для ее улучшения (увеличение зоны зарядки до 2-3 см, мощности до 20Вт и еще некоторые коммерческие улучшения для зарядок масс маркета), но уже сейчас плюсы такой зарядки перевешивают минусы.

Через несколько лет отсутствие беспроводной зарядки будет равно отсутствию wifi в отеле сегодня — вы даже не остановитесь в этом месте.

, , ,
Столик для беспроводной зарядки гаджетов
Технологии

Столик для беспроводной зарядки гаджетов питается от искусственного освещения
Tesla создала "робота - змею" для быстрой зарядки электромобиля
Технологии

Tesla создала "робота - змею" для быстрой зарядки электромобиля
Groupe Renault активно занялась разработкой технологии бесконтактной динамической зарядки электромобилей
Техника

Groupe Renault активно занялась разработкой технологии бесконтактной динамической зарядки электромобилей
Изобретена гибкая, беспроводная зарядка гаджетов
Технологии

Изобретена гибкая, беспроводная зарядка гаджетов и другой «умной» электроники (видео)
onE Puck — зарядка телефона с помощью горячего чая или холодной воды
Технологии

Зарядное устройство onE Puck — зарядит телефон с помощью горячего чая и холодной воды
Инновационная беспроводная зарядка передает 120 киловатт энергии с 97% эффективностью
Технологии

Инновационная беспроводная зарядка передает 120 киловатт энергии с 97% эффективностью