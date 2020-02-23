Плюсы беспроводной зарядки. Почему за этим будущее?

Уже сегодня беспроводные зарядки незаметно появляются в ежедневной жизни. А за несколько лет смогут стать сильным и заметным конкурентом проводным зарядкам.

Плюсы беспроводной зарядки:

1) Экономия денег. Зарядка стоит дешевле провода. Стоимость нового качественного провода (или покупка провода в срочном порядке) будет больше стоимости беспроводной зарядки.

2) Экономия сил. Мне удобнее положить телефон на зарядку, чем доставать провод. Да, для этого нужно положить телефон в центр беспроводной зарядки, чтобы он начал заряжаться. Но сделать это легко, вот тут я приводил измерения зоны беспроводной зарядки.

3) Удобство. Если дома используются разные телефоны, то обычно у всех разные зарядные устройства. Беспроводная зарядка QI — единый стандарт зарядки.

Такая-же логика с тем, если у вас несколько гаджетов. Беспроводные наушники, часы уже тоже заряжаются на беспроводной зарядке. И можно заряжать сразу несколько устройств на зарядках с несколькими катушками.

4) Упрощение жизни. Где нужно поставить беспроводную зарядку и заряжать телефон? Там, где телефон не используется.

Если поставить зарядку около спального места, на рабочем месте, на кухне, в автомобиле, а телефон располагать на платформу тогда, когда он не используется, то телефон будет всегда заряжаться.

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То есть не делая никаких усилий для зарядки телефона — он всегда будет заряженным.

— держать телефон не под подушкой, а около кровати,

— класть не на сидение в авто, а в держатель телефона,

— положить не просто на стол около компьютера, а на подставку.

Те же самые ежедневные действия приведут к всегда заряженному телефону.

За этим будущее?

10 лет назад wifi в отелях считался удобной фишкой. Сейчас — необходимая вещь.

2 года назад оплата через NFC — было в новинку и почти нигде не использовалось. Сейчас — почти каждая вторая оплата в России совершается бесконтактно.

В ближайшее будущее — беспроводные зарядки будут во всех новых моделях телефонов, отелях, ресторанах, автомобилях, столах.

Для примера можно взять Англию. В отелях, хостелах, сетевых ресторанах уже стоят беспроводные зарядки. Сейчас их около 5 000 штук, но количество мест с зарядками активно растет еще во Франции, Германии и США.

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Технология работает еще не на 100%. Есть еще потенциал для ее улучшения (увеличение зоны зарядки до 2-3 см, мощности до 20Вт и еще некоторые коммерческие улучшения для зарядок масс маркета), но уже сейчас плюсы такой зарядки перевешивают минусы.

Через несколько лет отсутствие беспроводной зарядки будет равно отсутствию wifi в отеле сегодня — вы даже не остановитесь в этом месте.