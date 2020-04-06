Плесень на стенах, чем она опасна и как с ней бороться?

Черные пятна на стенах или потолке уродуют интерьер, но этим дело не ограничивается. Споры этого грибка наносят серьезный ущерб здоровью человека. Вдыхая с воздухом споры, а также выделяемые грибком летучие органические соединения, человек рискует получить целый букет болезней.

Причиной появления плесени, как правило, становятся протечки, нарушения гидроизоляции, конструктивные просчеты, плохая вентиляция и пр. Главный поставщик необходимой для развития грибков органики — обычная грязь и пыль. Еще одно непременное условие — наличие влаги.

Для нормальной жизни колонии достаточно, чтобы влажность материала составляла 5%. Ну а если влажность воздуха в помещении зашкаливает за 70% и температура держится выше 20°С — для плесени это просто курорт. При благоприятных условиях малозаметные очажки быстро превратятся в мерзкого вида пятна, источающие неприятный запах. Но это не самое страшное. Гораздо хуже, если, освоившись на новом месте, грибок начнет разрушать материал, прорастая внутрь. В результате штукатурка осыпается, краска и обои отслаиваются, плитка отлетает.

Плесень очень опасна для здоровья. Она в буквальном смысле отравляет атмосферу дома, выделяя опаснейший яд — афлатоксин, который приводит к утомляемости, головным болям, тошноте и, в самых худших случаях — к онкологическим заболеваниям, точнее, к раку печени.

Что делать при обнаружении плесени?

Первоочередная задача — устранить избыточную влажность. Подтекающие краны и унитазы должны быть отремонтированы или заменены, а все потенциальные источники протечек приведены в порядок. Проверьте, хорошо ли работает вентиляция. Не забывайте хорошенько проветривать помещения кухни, котельной, а также ванных комнат после принятия ванны или большой стирки.

В качестве превентивной меры некоторые специалисты советуют оснастить комнаты очистителем воздуха с НЕРА фильтром, который способен улавливать микроспоры. Однако подобная профилактика все-таки не застрахует от образования плесени. Поэтому совсем нелишне периодически осматривать проблемные места.

Методы борьбы напрямую зависят от степени поражения плесенью. Чтобы понять масштабы катастрофы, нужно аккуратно снять часть обоев или других декоративных покрытий и прощупать стены. Если они остались сухими и твердыми, то плесень еще не успела проникнуть вглубь стены, поэтому достаточно смыть или удалить с помощью жесткой щетки грибковый налет и пролечить стены средством против плесени (антигрибковым).

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПЛЕСЕНИ НА СТЕНАХ И ПОТОЛКЕ В КВАРТИРЕ

Если очаги плесени невелики или вы просто хотите иметь под рукой препарат для быстрого реагирования, стоит опробовать одно из специальных чистящих средств, предлагаемых производителями бытовой химии. Как правило, они удобны в применении и расфасованы в небольшие бутылочки с триггером. Наносят препарат непосредственно на пятна плесени, оставляют на определенное время (оно указано на упаковке), а потом вытирают влажной салфеткой. Естественно, каждое средство имеет свои особенности.

Для более серьезных случаев применяют средства, которые можно отнести к профессиональным. Работа с ними, как правило, требует предварительной очистки и сушки поверхности. Если препарат концентрированный, его разбавляют водой: для профилактики — в большей степени, для уничтожения плесени — в меньшей, а то и вовсе используют концентрат. В профилактических целях достаточно обработки в один проход, для лечения — в два-три. Впрочем, для каждого средства есть своя методика.

Какое бы средство для борьбы с плесенью вы ни выбрали, оно обязательно должно быть безопасно для человека (класс опасности — не выше четвертого). Убедитесь, что препарат пригоден для использования в быту. Проверьте у продавца наличие сертификата соответствия и гигиенического сертификата. Заодно поинтересуйтесь, можно ли наносить на обработанную поверхность отделочные материалы. Бывает так, что сам защитный состав предназначен для финишной обработки, а вам это не подходит. И помните: панацеи от плесени еще не придумали, так что стопроцентной гарантии от нее не дает ни один современный препарат.

Если фунгицида под рукой не нашлось, а проблему решать надо, на помощь придут более распространенные препараты. Например, хлорный отбеливатель. Его разводят водой в пропорции 1:10, и протирают смоченной в растворе губкой стены или другие пораженные плесенью поверхности — плитку, плинтусы и т.д. А после смывают препарат водой и хозяйственным мылом.

КАК УБОГУЮ «ХРУЩЕВКУ» ПРЕВРАТИТЬ В РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ

Еще один враг плесени — неразбавленный столовый уксус. Его распыляют при помощи бытового пульверизатора, оставляют на час-полтора, а потом смывают водой.

Довольно хорошо уничтожает грибок обычная пищевая сода. Две столовых ложки разводят в литре воды и моют пораженные плесенью поверхности. Смывать этот раствор не обязательно. Считается даже, что он способен еще какое-то время защищать стены от повторного появления плесени.

Также стоит упомянуть перекись водорода. Она хорошо работает вкупе с той же содой. Сначала соду нужно развести с водой до состояния кашицы, нанести ее на стены, и сразу после этого распылить из пульверизатора перекись. Начнется довольно бурная химическая реакция с шипением, пузырями и выделением газа, которая погубит и смоет плесень, а заодно очистит поверхность от других загрязнений. Останется лишь протереть стену влажной тряпкой. К сожалению, данная «гремучая смесь» может осветлить обои, так что перед началом обработки следует провести тест на небольшом участке стены.

Если 20% поверхностей в комнате заражено плесенью, жить в ней нельзя, и косметический ремонт не решит проблему. Необходимо вызывать специалистов.

Итак, удалить поверхностные поражения довольно просто. Хуже, если плесень проникла вглубь стены. Об этом свидетельствует сырая, потемневшая и рыхлая штукатурка. Тут косметическим ремонтом уже не обойтись. Нужно полностью снять декоративные покрытия, после чего иногда приходится сбивать штукатурку и даже выдалбливать бетон. Затем стены просушивают, обрабатывают фунгицидным составом, и только после этого приступают к отделочным работам.

БУДУЩЕЕ НАШИХ ДОМОВ: КОМНАТЫ — ТРАНСФОРМЕРЫ И РОБО-МЕБЕЛЬ

Ну а что же делать, если все описанные меры не помогли? Останется лишь вызвать специалистов. Они используют мощные эффективные препараты, которые уничтожают плесень с почти 100% вероятностью. А если источник ее появления не выявлен, его найдут, «просмотрев» стены тепловизором. Это позволит обнаружить место протечки или промерзания.