Главная НовостиСтроительствоТехнологии Плавающий экополис Lilypad для климатических беженцев, вмещает 50 000 людей

Плавающий экополис Lilypad для климатических беженцев, вмещает 50 000 людей

12.02.2020
Плавающий экополис Lilypad для климатических беженцев

Плавающий экополис, названный Lilypad, был предложен архитектором Винсентом Каллеба (Vincent Callebaut) для будущих климатических беженцев в качестве долговременного решения проблемы повышения уровня моря.

Город может вместить 50 000 людей, используя возобновляемые источники энергии.

Плавающий экополис Lilypad для климатических беженцев

Плавающая структура состоит из трех «лепестков» и трех гор, которые окружают искусственную лагуну в центре, собирающую и очищающую воду.

В ДУБАЕ СОЗДАЛИ УНИКАЛЬНЫЕ ПЛАВУЧИЕ ДОМА, МОРСКОЙ КОНЕК, С ПОДВОДНЫМ ЯРУСОМ

Плавающий экополис Lilypad для климатических беженцев

КОМФОРТНЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ ДОМ LE KOROC НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ ОТ КОМПАНИИ DAIGNO

Она использует энергию ветра, солнца, приливных сил и других альтернативных источников энергии и даже собирает дождевую воду.

, , , , ,
Архитектор Жак Ружери создал концепт плавучего города в форме морского ската
Строительство

Архитектор Жак Ружери создал концепт плавучего города в форме морского ската
Плавучая коммунна Oceanix City, способна противостоять наводнениям, цунами и ураганам пятой категории
Строительство

Плавучая коммуна Oceanix City, способна противостоять наводнениям, цунами и ураганам пятой категории (видео)
Голландцы создали моторизованный плавучий дом на солнечной энергии
Сообщество

Голландцы создали моторизованный плавучий дом на солнечной энергии
Первый в мире энергонезависимый плавучий город появится в Тихом океане у острова Таити
Строительство

Первый в мире энергонезависимый плавучий город появится в Тихом океане у острова Таити
Дом на воде: очередной шикарный объект в Дубае
Строительство

Дом на воде: очередной шикарный объект в Дубае
В Роттердаме создадут плавучий офис с зеленой крышей, работающий на солнечной энергии
Строительство

В Роттердаме создадут плавучий офис с зеленой крышей, работающий на солнечной энергии