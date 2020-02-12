Плавающий экополис Lilypad для климатических беженцев, вмещает 50 000 людей

Плавающий экополис, названный Lilypad, был предложен архитектором Винсентом Каллеба (Vincent Callebaut) для будущих климатических беженцев в качестве долговременного решения проблемы повышения уровня моря.

Город может вместить 50 000 людей, используя возобновляемые источники энергии.

Плавающая структура состоит из трех «лепестков» и трех гор, которые окружают искусственную лагуну в центре, собирающую и очищающую воду.

В ДУБАЕ СОЗДАЛИ УНИКАЛЬНЫЕ ПЛАВУЧИЕ ДОМА, МОРСКОЙ КОНЕК, С ПОДВОДНЫМ ЯРУСОМ

КОМФОРТНЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ ДОМ LE KOROC НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ ОТ КОМПАНИИ DAIGNO

Она использует энергию ветра, солнца, приливных сил и других альтернативных источников энергии и даже собирает дождевую воду.