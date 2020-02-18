Плавучая коммуна Oceanix City, способна противостоять наводнениям, цунами и ураганам пятой категории (видео)

Архитектурная фирма BIG разработала концепцию для плавучего города с населением 10 000 человек, которая может помочь населению, которому угрожают экстремальные погодные явления и повышение уровня моря.

Идея переселения на плавучие города, где можно построить общество, независимое от правительств, занимает умы визионеров уже многие годы. Но до недавнего времени идея казалась утопией. Пока ООН не сместила акценты.

Организация объединенных наций провела круглый стол, на котором обсудила предложение по строительству плавучей коммуны Oceanix City, которая способна противостоять наводнениям, цунами и ураганам пятой категории. Проект, разработанный архитектором Бьярке Ингельсом и дизайнерской фирмой Oceanix, — это шестиугольные платформы, образующие шесть деревень, каждая примерно на 1800 жителей.

Причина возникновения такой идеи — опасения по поводу роста уровня моря и увеличение плотности населения в крупных городах. Заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед назвала плавучий город «частью нашего нового арсенала инструментов» для борьбы с нищетой, климатическими изменениями, вспышками заболеваний и массовыми миграциями.

При этом отличие нового проекта от предыдущих в том, что он не предназначается для привилегированного класса. Вместо утопического видения либертарианского сообщества без налогов и правительств нынешняя идея плавучих городов возникает как практическое решение наиболее насущных проблем мира. И в таком виде она ближе к реализации, чем когда-либо.

ПОСЕЛЕНИЯ ИЗ ПЛАВАЮЩИХ ЭКОДОМОВ ИЗМЕНИТ ПЛАНЕТУ

В Нидерландах плавучие дома давно стали распространенным решением на случай наводнений. В стране даже есть опыт строительства комплекса апартаментов и молочных ферм, качающихся на волнах. Но построить целый город — все еще беспрецедентная задача. И раньше ее пытались решать силами частного капитала для удовлетворения стремления к роскоши.

Так, например, в начале 70-х магнат Майкл Оливер попытался создать самодостаточный плавучий остров у побережья полинезийского государства Тонга. «Республика Минервы» должна была обзавестись собственной валютой и покончить с налогами и соцобеспечением. Но проект встретил неодобрение главы королевства Тонга.

В 2008 активист и политолог Пэтри Фридман вместе с Питером Тилем из PayPal основали Seasteading Institute для продвижения строительства плавучих городов. Как и Оливер, они выступали за либертарианскую идеологию отказа от государственного надзора.

КИТАЙЦЫ ПЛАНИРУЮТ СТРОИТЬ ПОДВОДНЫЙ ГОРОД

В чем Oceanix City похож на проект Фридмана и Тиля, так это в технологиях чистой энергетики, очистки воды и переработки отходов. Вместо автомобилей на ископаемом топливе там должны быть беспилотники, дроны и пневмотрубы для мусора. Системы аквапоники дадут удобрения для вертикальных ферм, которые обеспечат жителей урожаем круглый год.

Однако, в отличие от утопии Майкла Оливера, Oceanix City может быть построен под юрисдикцией государства. По мнению Ингельса, это более прагматичное решение, чем мечта о свободе от всяческих правительств. А значит, проект может быть осуществлен не только на бумаге.