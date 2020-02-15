Пластиковые солнечные панели, наносятся на любые поверхности и пригодны для вторичной переработки

Интересной новинкой в ​​фотоэлектрической отрасли является изобретение итальянской компании En-Eco The Energy Group, новой солнечной панели, изготовленной из пластика, пригодного для вторичной переработки. Этот проект представляет собой открытие новых возможностей для возобновляемых источников энергии, увеличивая использование солнечной энергии самыми разнообразными способами.

Эта панель, в отличие от других, может наноситься где угодно, на любой тип поверхности. Когда она впервые появилась международном рынке, то сразу же вызвала интерес профессионалов в этом секторе, поскольку была уникальна в своем роде.

Материал, из которого сделаны солнечные панели, полностью пригоден для вторичной переработки, что делает его чрезвычайно гибким, легким и ультратонким. С другой стороны, цель En-Eco, как заявил Франческо Трисолини, управляющий директор группы, — предложить своим клиентам универсальный и высокоэффективный продукт, гораздо качественнее, чем модели с аморфным кремнием.

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Эти панели созданные филиалом группы под названием Enecom — The Light power, используются в самых разных областях. Они отлично подходят для питания аккумуляторов электромобилей, кемперов для подачи энергии на кондиционеры автобусов и для охлаждения рефрижераторов, для туристического сектора. Кроме того, их можно использовать на зданиях, навесах и зарядных станциях для электромобилей.

Существует три линии панелей чтобы удовлетворить самые разнообразные потребности клиентов. В частности, компания хочет, чтобы ее продукты не имели ограничений по адаптации и энергетических возможностей. Следовательно, предлагаемые типы моделей имеют разные размеры и разную мощность.

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Давайте посмотрим подробно:

— стандартная линия HF: из всех она наиболее востребована благодаря своей широкой и переменной мощности от 20 до 130 Вт;

— линия HFs: включает в себя тонкие, длинные и узкие панели, разработанные для легкого размещения в небольших помещениях;

— линия HFp: включает в себя складные панели, поэтому идеально подходит для простой транспортировки. Эта линия, предназначенная для отдыха, идеально подходит для пассажиров круизных судов, любителей морских походов или тех, кто занимается каякингом. Панели HFp — это, по сути, мини-фотоэлектрические установки, которые необходимы для зарядки электронных устройств в экстремальных и чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, Enecom также позволяет пользователям запрашивать индивидуальные панели нужного размера и мощности, что делает еще один шаг вперед в удовлетворении спроса.

Например, эти продукты использовались в электромобиле Phylla, построенном в партнерстве, исследовательским центром Fiat и Туринским политехническим институтом. Установленные на корпусе автомобиля, они способны питать электродвигатель по 18 километров в сутки.

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Панели Enecom, в конечном счете, являются гарантией управляемости, технологичности, надежности и использования самых современных технологий последнего поколения.

источник: fotovoltaicosulweb