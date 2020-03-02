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Пластиковые отходы отличное топливо для реактивных двигателей

02.03.2020
Пластиковые отходы отличное топливо для реактивных двигателей

Значительную часть пластиковых отходов составляют изделия из полиэтилена низкой плотности. Команда ученых Университета штата Вашингтон, возглавляемая профессором Хану Леем, разработала технологию их переработки в самое настоящее топливо для реактивных двигателей.

На первых порах исследователи использовали для переработки пластиковые пакеты, упаковки для молока и бутылки из-под минеральной воды. Пластик измельчался в гранулы размером около 3 мм.

Затем гранулы помещались в так называемый трубчатый реактор поверх слоя активированного угля. В результате нагревания пластика и углерода до температуры 571 °С начинался процесс термического разложения – пиролиз. Углерод, действуя в качестве катализатора, вынуждал пластмассу разлагаться с выделением водорода.

После тестирования семи различных типов активированного угля ученые смогли получить смесь, на 85 % состоящую из реактивного и на 15 % — из дизельного топлива. Технология позволяет разделять эти виды горючего. К тому же, углерод можно отделить для последующего повторного использования и реактивировать, как только он начнет терять свой каталитический эффект.

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«Мы теперь можем извлечь почти 100 % энергии из протестированного нами пластика. — поясняет Лей, — Полученное топливо очень хорошего качества — как и попутные газы, которые тоже имеют свое полезное применение».

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