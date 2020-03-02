Пластиковые отходы отличное топливо для реактивных двигателей

Значительную часть пластиковых отходов составляют изделия из полиэтилена низкой плотности. Команда ученых Университета штата Вашингтон, возглавляемая профессором Хану Леем, разработала технологию их переработки в самое настоящее топливо для реактивных двигателей.

На первых порах исследователи использовали для переработки пластиковые пакеты, упаковки для молока и бутылки из-под минеральной воды. Пластик измельчался в гранулы размером около 3 мм.

Затем гранулы помещались в так называемый трубчатый реактор поверх слоя активированного угля. В результате нагревания пластика и углерода до температуры 571 °С начинался процесс термического разложения – пиролиз. Углерод, действуя в качестве катализатора, вынуждал пластмассу разлагаться с выделением водорода.

После тестирования семи различных типов активированного угля ученые смогли получить смесь, на 85 % состоящую из реактивного и на 15 % — из дизельного топлива. Технология позволяет разделять эти виды горючего. К тому же, углерод можно отделить для последующего повторного использования и реактивировать, как только он начнет терять свой каталитический эффект.

АСФАЛЬТ ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО ПЛАСТИКА В 10 РАЗ ПРОЧНЕЕ ОБЫЧНОГО И НА 60 % ДЕШЕВЛЕ

«Мы теперь можем извлечь почти 100 % энергии из протестированного нами пластика. — поясняет Лей, — Полученное топливо очень хорошего качества — как и попутные газы, которые тоже имеют свое полезное применение».