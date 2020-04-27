Пластиковые окна в деревянном обрамлении, ПВХ-система с природной эстетикой дерева

Окна в деревянном обрамлении выбирают прежде всего за ту атмосферу тепла и уюта, которую они привносят в интерьер. А владельцы деревянных домов предпочитают их ради сохранения «единства» между всеми элементами постройки.

Кроме того, многие придерживаются традиционных представлений об экологичности дерева. При этом ее несомненными достоинствами являются низкая теплопроводность (сопротивление теплопередаче 0,64–1,1 м²·°С/Вт), хорошая воздухопроницаемость, способствующая созданию в помещении здорового микроклимата, высокие показатели звукоизоляции.

Использование древесины с определенным уровнем влажности, а также современные технологии производства позволяют в большой степени компенсировать слабые стороны живого, а значит, чувствительного к внешним условиям материала. А именно — его склонность к короблению и образованию трещин при колебаниях температуры и влажности, способность поглощать влагу и усыхать, изменяя линейные размеры.

ОКНО СОБИРАЕТ СОЛНЕЧНОЕ ТЕПЛО И ОБОГРЕВАЕТ ДОМ (ВИДЕО)

Но полностью исключить проблемы с деревянными окнами все равно не удается — возможны перекосы створок, нарушение герметичности, требующие периодической регулировки фурнитуры, дополнительных уплотнений и т. п. К тому же время от времени придется обновлять и лакокрасочное покрытие рам.

И все же отказываться от самой идеи иметь деревянные окна в доме ни в коем случае не стоит. Учитывая пожелания потребителей, ведущие производители пластиковых конструкций разрабатывают способы декорирования, способные достоверно воспроизводить фактуру и текстуру самых разных сортов древесины, соединяя таким образом все эксплуатационные преимущества и надежность ПВХ-систем с природной эстетикой дерева.

Специалисты советуют ламинировать окна под дерево. Зачем:

— Ламинирование создает более практичную поверхность, значительно облегчающую уход.

— Пластик в чистом виде смотрится «голым», в то время как ламинация выглядит дороже и эффектнее.

— Ламинация дает возможность выбрать нужный оттенок рам как для экстерьера, так и для интерьера. Поэтому на своих объектах мы обязательно ламинируем окна с двух сторон.

Благодаря окрашиванию, спектр цветовых решений для пластиковых окон давно вышел за рамки. А метод каширования (то есть приклеивание на профиль пленки, ламинирование) позволяет придать конструкциям не только любой цвет, продиктованный дизайном фасадов, но также вид и текстуру поверхностей из дерева, металла или, к примеру, бетона. Палитра оттенков насчитывает большое количество вариантов под крашеную и натуральную древесину.

КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПЛАСТИКОВОЕ ОКНО, ЧТОБЫ ИЗ НЕГО НЕ ДУЛО?

Декоративные пленки, применяемые для каширования пластиковых профилей, обладают высокой износостойкостью, не боятся царапин, не выцветают под солнцем, долгие годы сохраняя неизменным свой внешний вид, и легко моются обычными бытовыми средствами.

Новинка сезона — серия «деревянных» декоров WOODEC, представленных в стильных, приглушенных цветах солодового, угольного и горного дуба. Матовые покрытия, с легким эффектом состаренного дерева, в мельчайших нюансах передают природный рисунок древесины и ее «теплую» текстуру. Имитация настолько искусна, что даже при ближайшем рассмотрении и тактильном контакте невозможно усомниться в том, что перед вами конструкция из натурального материала. Такое обрамление окон или панорамного остекления будет органично смотреться как в деревянных, так и в каменных домах традиционной или современной архитектуры.

Все варианты ламинированных покрытий могут быть двусторонними, а значит, способны внести свой вклад и в оформление интерьеров. При этом есть возможность сделать внутреннюю сторону рам в том цвете, который будет гармонировать с отделкой и мебелью в помещении, а наружную — в совершенно ином, подобранном на контрасте к фасадам или, наоборот, им в тон. Такой подход к декору окон позволяет реализовать любые колористические решения в области дизайна экстерьеров и интерьеров зданий.

ОКНА В ЗДАНИЯХ ПРЕВРАТИЛИ В ОБОГРЕВАТЕЛИ НА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

Выбрав окно с качественным пленочным покрытием под дерево, потребитель получает надежную, долговечную конструкцию, которая сочетает в себе и высокие эксплуатационные свойства ПВХ-систем, и декоративные преимущества настоящих деревянных изделий, но притом лишена всех недостатков «живой» древесины.