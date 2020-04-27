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Pininfarina выпустит суперкар H2 Speed на водородном топливе

27.04.2020
Pininfarina выпустит суперкар H2 Speed на водородном топливе

Ателье Pininfarina приняло решение запустить в серию водородный суперкар H2 Speed. Прототип этого автомобиля был представлен два года назад на моторшоу в Женеве, однако только сейчас компания одобрила выпуск машины.

Суперкар по сравнению с концептом стал немного крупнее. Габаритная длина автомобиля теперь составляет 4730 миллиметров, ширина – 1956 миллиметров, а высота – 1113 миллиметров.

Pininfarina выпустит водородный суперкар H2 Speed

Как объяснили в компании, размеры купе пришлось изменить для того, чтобы улучшилась посадка водителя в салоне, а в арках разместились гоночные покрышки Michelin Pilot Sport. Масса машины осталась прежней – 1420 килограммов.

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Силовая установка разработана франко-швейцарской фирмой GreenGT. Характеристики агрегатов серийной машины пока не уточняются. Известно лишь, что бак H2 Speed вмещает 8,6 килограмма водорода. Полная заправка хранилища займет около трех минут.

Прототип оснащался 500-сильной силовой установкой с баком, вмещающим 6,1 килограмма водорода. С нуля до «сотни» автомобиль способен ускоряться за 3,4 секунды, а до 200 километров в час за 11 секунд. Максимальная скорость – 300 километров в час.

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Ателье Pininfarina построит 12 экземпляров H2 Speed. Использовать автомобиль можно будет только на гоночных треках. Предполагаемая цена – около 2,5 миллиона долларов.

 

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