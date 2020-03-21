Первый в мире пассажирский водородный паром-катамаран Water-Go-Round запустили в заливе Сан-Франциско

В заливе Сан-Франциско начал курсировать пассажирский паром-катамаран. Судно длиной 21 метр примечательно тем, что станет первым в мире кораблем на водородных топливных элементах, которое будет совершать регулярные рейсы.

Катамаран разработан компанией Golden Gate Zero Emission Marine (GGZEM) в партнерстве со множеством коммерческих фирм и государственных организаций. GGZEM получила на свою разработку грант в размере $3 млн по программе штата Калифорния, направленной на борьбу с выбросами CO2. Разработке придается огромное значение, поскольку индустрия морских перевозок отвечает за больший объем выбросов парниковых газов, чем весь автомобильный транспорт на планете.

«Если бы судоходство было страной, оно бы размещалось между Германией и Японией, на 6 месте в списке стран, ответственных за выбросы основных объемов CO2 в мире», — написал глава GGZEM в размещенном на сайте компании обращении.

TOYOTA ОТПРАВЛЯЕТ В АВТОНОМНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПЕРВОЕ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЕ СУДНО

Проект парома-катамарана назван Water-Go-Round («Круговорот воды») и, как говорится на сайте компании-разработчика, он должен стать примером для перевода на водородное топливо всего мирового судоходства. Независимую оценку эффективности технологии дадут Сандийские национальные лаборатории. В случае успеха проект будет масштабирован.

Есть, впрочем, в этой бочке меда и одна, зато существенная, ложка дегтя. Технология электродвигателя на водороде разработана давно, однако до сих пор не началось ее массового внедрения. Электричество в водородном двигателе выделяется в результате химической реакции между водородом и кислородом из воздуха в топливных элементах. Проблема в том, что водород в чистом виде в природе отсутствует, его надо производить.

Водород в основном получают путем переработки природного газа, сама добыча которого уже загрязняет атмосферу, процесс же переработки и вовсе считается чрезвычайно экологически грязным.

Водород надо перевозить, чтобы, к примеру, заправлять им суда в портах. Water-Go-Round будет иметь на борту двухдневный запас водорода, после исчерпания которого судно снова надо заправлять топливом. Это экономически столь же затратно, как и перевозка дизельного топлива для обычных кораблей. При этом водород крайне взрывоопасен.

ШВЕДСКИЙ СТАРТАП X SHORE ПРЕДСТАВИЛ СОВЕРШЕННО БЕСШУМНУЮ «ВОДНУЮ TESLA»

Настоящий «круговорот воды» может быть получен только за счет электролиза (разделение на водород и кислород) забортной воды прямо на борту судна. Присутствие среди партнеров GGZEM компании Hydrogenics оставляет надежду, что когда-нибудь удастся создать действительно экологически чистый водный транспорт. Hydrogenics как раз разрабатывает установки электролиза воды.

источник: arstechnica