Первый в мире летающий скейтборд Hendo Hoverboard

Наверняка каждый, кто смотрел фильм «Назад в будущее — 2», помнит, как Марти МакФлай лихо рассекал на летающем скейтборде. Инженерам понадобилось почти 20 лет, чтобы воплотить в жизнь этот футуристической концепт.

В сети появились видео первого в мире летающего ховерборда Hendo Hoverboard — стартапа калифорнийской компании Arx Pax. На коротком ролике видно, как Hendo, игнорируя все законы физики, парит в нескольких сантиметрах над землей.

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Достигается эффект левитации, по словам создателей Hendo Hoverboard, благодаря нескольким магнитам и четырем дискообразным двигателям на нижней части доски, которые создают магнитное поле. Принцип электромагнитного поля используется и в поездах на магнитной подвеске.

Стоит отметить, что летать где угодно на доске не получится — ховерборд может парить только над поверхностью из неферромагнитных проводников. На современном этапе развития проекта, Hendo может поднять в воздух человека весом до 140 килограмм веса и парить в воздухе около 10 минут. Не особо впечатляющие результаты, однако не стоит забывать, что это только начало проекта.

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Hendo Hoverboard будет реагировать на движения тела воздушного скейтбордиста так же, как обычный скейтборд. При этом пользователь должен будет разгонять его, отталкиваясь ногой от земли, поскольку команде, создавшей этот футуристический аппарат, пока не удалось придумать альтернативный источник движущей силы.