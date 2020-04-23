Первый в мире «Лесной город», разработанный для борьбы с загрязнением, строится в Китае

Первый в мире «Лесной город», разработанный для борьбы с загрязнением и изменением климата, строится в Китае. Покрытый зеленью и деревьями, он будет поглощать около 10 000 тонн CO2 и 57 тонн загрязняющих веществ в год, а также производить 900 тонн кислорода.

Разработанный Stefano Boeri Architetti, командой, которая разрабатывает экологичные проекты по всему миру, футуристический Лесной Город станет домом для сообщества, насчитывающего около 30 000 человек. Он будет покрыт зеленью, включая около 1 миллиона растений более 100 видов и 40 000 деревьев, которые вместе поглощают почти 10 000 тонн углекислого газа и 57 тонн загрязняющих веществ и производят около 900 тонн кислорода ежегодно.

В результате, Forest City поможет снизить среднюю температуру воздуха, улучшить качество воздуха на местах, создать шумовые барьеры, создать среду обитания и улучшить местное биоразнообразие в регионе.

Лючжоу Форест Сити будет самодостаточным, работая на возобновляемых источниках энергии, таких как геотермальная и солнечная энергия.

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Город также будет полностью автономным, и будет включать коммерческие зоны, жилые районы, места отдыха, больницу и две школы. Форест-Сити будет соединен с Лючжоу скоростной железной дорогой.

Городское планирование муниципалитета Лючжоу заказало проект лесного города в 175 га, который будет располагаться вдоль реки Люцзян в северной части Лючжоу.

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Этот проект имеет широкую известность в Китае, и, если он добьется успеха, он станет примером для создания зеленых городов в других частях страны и по всему миру. Проект планируется завершить в 2020 году.