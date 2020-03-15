Первый марсианский вертолет должен выдерживать температуру до -90 °C и лететь в разряженной атмосфере Марса

Аппарат изготовили инженеры Лаборатории реактивного движения NASA на испытательном полигоне в Калифорнии. Мини-вертолет весом 1,8 кг успешно взлетел в разреженной атмосфере, приближенной к марсианской.

Свыше полувека мы изучаем Красную планету с орбиты или поверхности, но ни разу еще не посылали на Марс летательный аппарат. В июле 2020 это изменится — с космодрома на мысе Канаверал взлетит отправится ракета Atlas V, созданная специалистами United Launch Alliance. На ее борту будет самый совершенный марсоход, когда-либо созданный человечеством, который соберет образцы грунта для ученых на Земле. А под днищем вездехода разместится вертолет-разведчик.

Но прежде чем это произойдет, проект Mars Helicopter должен показать, что беспилотный летательный аппарат способен сохранить работоспособность в марсианских условиях: выживать при температуре до -90 °C, но и лететь до 90 секунд в разряженной атмосфере Марса. Давление там эквивалентно земному на высоте 30,5 тысяч метров, то есть в 2,5 раза больше рекорда высоты полета для обычных вертолетов.

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Испытания проходят внутри симулятора — в вакуумной камере шириной 7,6 метров, давление в которой снижено до уровня марсианского, а земной воздух заменяет углекислый газ. Для имитации силы тяжести Марса вертолет был привязан к фалу с мотором, который взял на себя две трети его веса.

«Система гравитационной разгрузки сработала отлично, как и наш вертолет, — сообщил Тедди Цанетос, проводивший испытания. — Нам понадобился полет на высоте всего 5 см, чтобы получить все данные, необходимые для того, чтобы подтвердить, что наш марсианский вертолет может совершать автономные полеты в атмосфере, приближенной к марсианской. Нужды подниматься выше не было. Это был чертовски хороший первый полет».

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За первые два дня испытаний марсианский вертолет, состоящий из более чем 1500 элементов, изготовленных из углепластика, авиационного алюминия, кремния, меди, фольги и пены, налетал одну минуту.

источник: nasa