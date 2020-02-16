Первый грузинский электромобиль выйдет на рынок уже в 2020 году

Первый электромобиль под грузинским брендом будет создан совместными усилиями Aigroup и компанией Changan, которые закрепили свои намерения соответствующим меморандумом.

Компания Changan, также известная как CHANA, имеет 157 летнюю индустриальную историю и является настоящим лидером китайской автоиндустрии – это третий по величине автопроизводитель в Китае, который входит в число 20 крупнейших промышленных предприятий страны.

Согласно меморандуму, новый грузинский автомобильный бренд будет снабжать электромобилями не только отечественный рынок, но и кавказский регион, Центральную Азию, и Европу.

Первоначально запланировано производство машин серии EADO, а в скором будущем также моделей BENNI-EV360 и CS55EV. Первый выход на рынок грузинского электрокара запланирован на 2020 год.

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Примечательно, что совместное производство с Changan есть у таких крупных и компаний-лидеров в автоиндустрии, как французский холдинг PSA (Peugeot Citroën Moteurs), Ford, Suzuki, MAZDA и т.д.

«Сотрудничество этих двух крупных компаний на рынке Грузии принесет нам новые рабочие места, и позиционирование в мире первыми электромобилями, произведенными в Грузии. К 2025 году компания Changan планирует полностью перейти на производство электромашин, спрос на которые все больше растет на мировом рынке. Первой причиной этой тенденции является обстановка с экологической точки зрения и энерго эффективность, которая отличает эти машины во всем мире» — заявили в компании.

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На китайском рынке электромобиль Changan Eado EV (Eado EV300) продается по цене около 23 000 долларов. Модель имеет запас хода 300 км и двигатель мощностью в 122 лошадиные силы.