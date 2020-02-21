Первый электрокар марки Toyota появится в продаже уже в 2020 году

Toyota долгое время игнорировала электромобили, сосредоточившись на гибридах и водородных авто. Однако теперь тренд на электрификацию дошел и до лидера японского автопрома.

В ближайшие пять лет продукцию Toyota ожидает быстрая электрификация. Об этом на брифинге для прессы заявил вице-президент компании Шигеки Тераши. По его словам, уже к 2025 году половину продаж Toyota должны составлять электрифицированные модели. Раньше компания надеялась достичь такой пропорции лишь к 2030 году.

План японского производителя звучит амбициозно, однако, компания все еще уделяет основное внимание гибридам и водородным авто, а не полностью электрическим автомобилям.

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Тем не менее, выступление Тераши продемонстрировало, что Toyota готова вложить больше усилий в разработку и производство электромобилей. В частности, компания заключила партнерские соглашения с китайскими производителями аккумуляторов Amperex и BYD.

Этот выбор неслучаен: автопроизводитель намерен поставлять большую часть своих электрокаров в Китай, правительство которого все жестче ограничивает использование машин с ДВС.

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В ходе презентации Тераши показал изображения нескольких автомобилей из будущей полностью электрической линейки Toyota. Среди них есть и миниатюрные городские модели, и «полноценные» электромобили, однако никаких подробностей о них пока не сообщается. Известно лишь, что первый электрокар марки появится в продаже уже в 2020 году.