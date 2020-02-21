Главная НовостиТехника Первый электрокар марки Toyota появится в продаже уже в 2020 году

Первый электрокар марки Toyota появится в продаже уже в 2020 году

21.02.2020
Первый электрокар марки Toyota появится в продаже уже в 2020 году

Toyota долгое время игнорировала электромобили, сосредоточившись на гибридах и водородных авто. Однако теперь тренд на электрификацию дошел и до лидера японского автопрома.

В ближайшие пять лет продукцию Toyota ожидает быстрая электрификация. Об этом на брифинге для прессы заявил вице-президент компании Шигеки Тераши. По его словам, уже к 2025 году половину продаж Toyota должны составлять электрифицированные модели. Раньше компания надеялась достичь такой пропорции лишь к 2030 году.

План японского производителя звучит амбициозно, однако, компания все еще уделяет основное внимание гибридам и водородным авто, а не полностью электрическим автомобилям.

TOYOTA ОТПРАВЛЯЕТ В АВТОНОМНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПЕРВОЕ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЕ СУДНО

Тем не менее, выступление Тераши продемонстрировало, что Toyota готова вложить больше усилий в разработку и производство электромобилей. В частности, компания заключила партнерские соглашения с китайскими производителями аккумуляторов Amperex и BYD.

Первый электрокар марки Toyota появится в продаже уже в 2020 году

Этот выбор неслучаен: автопроизводитель намерен поставлять большую часть своих электрокаров в Китай, правительство которого все жестче ограничивает использование машин с ДВС.

TOYOTA НАЧАЛА СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК ВОДОРОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ «MIRAI» С ЗАПАСОМ ХОДА 650 КМ

В ходе презентации Тераши показал изображения нескольких автомобилей из будущей полностью электрической линейки Toyota. Среди них есть и миниатюрные городские модели, и «полноценные» электромобили, однако никаких подробностей о них пока не сообщается. Известно лишь, что первый электрокар марки появится в продаже уже в 2020 году.

,
Toyota и Panasonic объявили о совместной разработке аккумуляторов EV для электромобилей
Сообщество

Toyota и Panasonic объявили о совместной разработке аккумуляторов EV для электромобилей
Toyota показала линейку электрических моделей которые поступят в продажу с 2020 года
Техника

Toyota показала линейку электрических моделей которые поступят в продажу с 2020 года
Toyota готовит к выпуску новый водородный седан Mirai
Техника

Toyota готовит к выпуску новый водородный седан Mirai второго поколения
Toyota активно тестирует солнечные батареи на крыше автомобилей
Техника

Toyota активно тестирует солнечные батареи на крыше автомобилей
Toyota разработала электрокар будущего LQ
Техника

Toyota разработала электрокар будущего LQ который способен очищать воздух во время движения
Toyota выпустила первый в мире автомобиль с водородным двигателем
Техника

Toyota выпустила первый в мире автомобиль с водородным двигателем (видео)