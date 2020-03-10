«Первая в мире мега-Gemera» — это машина с непревзойденной производительностью (видео)

Производители суперкаров заняты экспансией в мир внедорожников, но Koenigsegg приступает к представлению своих первых мегакаров с четырьмя сиденьями. «Первая в мире мега-GT» — это машина с непревзойденной производительностью, как и каждый Koenigsegg до нее. На самом деле, совершенно новая Gemera включает в себя некоторые из самых впечатляющих технологий Koenigsegg, включая безредукторную трансмиссию KDD с двойным турбонадувом Freevalve.

Кристиан фон Кенигсегг снова удивляет представителей автомобильного рынка, на этот раз своим первым серийным четырехместным автомобилем. Компания заявляет, что Gemera будет удобно вмещать четырех больших взрослых плюс багаж. Кроме того, он оснащен четырехместной кабиной с такими функциями, как информационно-развлекательная система на передней и задней панели, двойные зарядные устройства для беспроводного телефона, встроенный Wi-Fi, три климатические зоны, звуковая система с 11 динамиками премиум-класса, а также теплый и холодный подстаканник для каждого пассажира.

Koenigsegg представляет Gemera в качестве удобного семейного автомобиля для тех, кто просто отказывается водить что-то меньшее, чем элитный автомобиль. Он даже предлагает очки Isofix для задних сидений.

«Максимальная производительность принадлежит миру двухместных автомобилей с очень ограниченным пространством для багажа — до сих пор», — говорит Кристиан фон Кенигсегг. «Gemera — это совершенно новая категория автомобилей, где экстремальный мегакар встречается с просторным салоном и высочайшим экологическим сознанием. Мы называем это мега-GT».

Несмотря на вес, добавляемый дополнительными сиденьями и функциями по сравнению с урезанным гипер-купе (снаряженная масса: 1850 кг), Gemera предлагает невероятную производительность благодаря трансмиссии с четырьмя агрегатами, которая выдает 1700 л.с., например, 1,27 мегаватт, что делает его «мега-GT». Гибридная компоновка Koenigsegg Direct Drive (KDD) почти такая же, как и в Regera: электродвигатель на каждом заднем колесе и третий, прикрепленный к коленчатому валу двигателя. Но в отличие от Regera и его твин-турбо V8 мощностью 1100 л.с., Gemera получает основную мощность 1100 л.с. от трио с электродвигателем, подбирая средний двигатель до эффективного 2-литрового трехцилиндрового двигателя с двумя турбинами.

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Если 600 л.с. по-прежнему звучат как ужасная мощность для 2,0-литровых трехцилиндровых двигателей с турбонаддувом, то это потому, что недавно разработанный двигатель, который Кенигсегг называет «Tiny Friendly Giant» (TFG), поддерживается конструкцией Freevalve без распредвала. Вместо работы механического клапана распределительного вала традиционного двигателя внутреннего сгорания, система Freevalve использует комбинацию усовершенствованных датчиков и электрогидравлических пневматических приводов для независимого управления впускным и выпускным клапанами в зависимости от условий вождения, что способствует повышению производительности и сокращению выбросов.

Система рулевого управления задними колесами была разработана для улучшения управляемости во всех поворотах и ​​неожиданных препятствиях на дороге и трассе. Добавьте крутящий момент на все колеса, и автомобиль обеспечит сверхчувствительную, захватывающую и стабильную производительность, будь то прогулка или просто долгий путь домой. Аккумуляторная батарея мощностью 15 кВт-ч может обеспечивать питание автомобиля в полностью электрическом режиме до 50 км.

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Что касается стиля, то силуэт Gemera получил некоторые нюансы от обычного купе Koenigsegg со средним расположением двигателя, визуальный центр которого слегка вытянут назад к задней части с помощью длинной плавной линии крыши, которая превращается в скромный перевернутый спойлер. Задний дизайн изгибает свою мощность в слоях, сильные корточки ограничены острыми, узкими светодиодными задними фонарями, подкрепленными большими вентиляционными отверстиями, которые нависают над большим разделенным диффузором.

Дизайн был вдохновлен первым в истории прототипом Koenigsegg, CC 1996 года, но модернизируется с помощью узких светодиодных фар и большой решетки радиатора с аэродинамическими ребрами и каналами. Автомобиль ездит на последней девятиспицевой версии карбоновых колес Koenigsegg AirCore.

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Koenigsegg планирует построить 300 автомобилей Gemera и разработал автомобиль с шестью интеллектуальными подушками безопасности, системой контроля устойчивости, ABS и системой помощи водителю ADAS 2.0.

источник: koenigsegg