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Первая в мире безмоторная ветровая турбина находит ветер практически везде!

28.02.2020
Первая в мире безмоторная ветротурбина находит ветер практически везде!

Когда люди думают о ветровой энергии, они часто думают о больших ветровых турбинах, которые нужно расположить достаточно высоко, чтобы наилучшим образом использовать ветер для выработки энергии. Однако немецкая компания , Luv Wind, производит систему, которая устраняет пропеллеры, которые обычно предполагаются, когда мы обсуждаем ветряные турбины.

Новая концепция может использоваться в районах с направленным ветром, безопасна для дикой природы, а на обычных рабочих скоростях — тихая.

Низкий профиль и доступность по вертикальной или горизонтальной оси позволяют им легче сливаться с окружающей средой, размещаться на углу в зданиях или даже на верхней части различных платформ для сбора солнечной энергии, добавляя дополнительный источник питания.

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Их также можно использовать в массиве для работы в качестве системы возврата энергии для коммерческих установок HVAC, и их общий дизайн идеально подходит для городской среды, что является хорошей новостью для городских домовладельцев и тех, кто хочет уйти из сети, оставаясь жить в городе.

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